Bemutatták Matolcsy György jegybankelnök új könyvét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) konferencia-központjában. A The Green Booklet of Sustainability – a holistic guide to achieve a sustainable path for society & economics (A fenntarthatóság zöld füzete – holisztikus útmutató a társadalom és a gazdaság fenntartható útjának eléréséhez) című kiadvány a jegybankelnök fenntarthatósági témájú írásainak elméleti keretbe foglalását és értelmező továbbgondolását tartalmazza.