Hiába drágul a kávé, mégis egyre többet iszunk belőle

A beszámoló szerint az őrölt kávé eladott mennyisége 3,7 százalékkal csökkent, ezzel szemben a szemes kávé forgalma 1,9 százalékkal, míg a kapszulás kávék volumene 5,1 százalékkal emelkedett – közölte az MTI.

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2024 augusztusában zárult 12 hónapban összesen 14,3 ezer tonna szemes, őrölt és kapszulás kávé került a magyar piacra. A Coca-Cola HBC Magyarország kávéüzletágának értékesítése ezen időszakban 17 százalékos növekedést produkált.

A Nielsen piackutató adataira hivatkozva Partali Anita elmondta, hogy a magyar kiskereskedelmi kávépiac – az instant termékek kivételével – összértéke a 2023 szeptemberétől 2024 augusztusáig terjedő időszakban

elérte a 77 milliárd forintot, amely 0,9 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A kávé alapanyagának folyamatos drágulását nevezte meg a szektor egyik legnagyobb kihívásaként, amely komoly alkalmazkodást kíván a piaci szereplőktől. Az arabica kávébab beszerzési ára 2024 első nyolc hónapjában 19 százalékkal, míg a robustáé 45 százalékkal nőtt. A globális kávétermelés a 2023–2024-es szezonban 178 millió zsákra emelkedett a 2022–2023-as szezon 168,2 millió zsákjához képest. (Egy zsák körülbelül 60 kilogramm kávét tartalmaz.)

A Coca-Cola HBC Magyarország a prémium-kávépiac 9 százalékát birtokolja, két fő márkájuk pedig a kiskereskedelmi piacon 2 százalékos részesedést képvisel. A szállodák, éttermek és kávéházak prémium-kávészegmensében a cég az első három szereplő között található.

A Costa Coffee márkával kapcsolatban a marketingvezető kiemelte, hogy a termékek minden jelentős kereskedelmi lánc kínálatában elérhetők, és a márka jelenléte egyre erősebb a hazai fesztiválokon és rendezvényeken is. A vendéglátópartnerek körének bővítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Példaként említette a Costa arculatváltásához kapcsolódó, 2,25 millió forintos összdíjazású művészeti pályázatot, amelyre több száz, a kávézás által inspirált mű érkezett be. A döntős alkotások az óbudai Godot Galériában tekinthetők meg a kávé világnapja alkalmából.

A Coca-Cola HBC Magyarország nyolc termékkategóriában mintegy 100 terméket forgalmaz. A nyilvánosan elérhető adatok szerint a vállalat 2023-ban 197,362 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, ami az előző évi 166,255 milliárd forintos eredményt 31 milliárd forinttal haladta meg. A cég adózott eredménye 200 millió forintos növekedéssel 3,825 milliárd forintra emelkedett.