Magyarországon is látjuk a német betegség tüneteit

Megérkeztek a legfrissebb külkereskedelmi adatok, amelyekből jól látszik, hogy a külső kereslet továbbra is gyenge, különösen a hazánk számára kulcsfontosságú járműgyártás teljesítménye nem a kívánt szinten alakul, ez pedig az exportra is hat. A külső kereslet kapcsán nem lehet elégszer hangsúlyozni a gyenge európai konjunktúrát, azon belül is elsősorban az Európa beteg embereként is emlegetett német gazdaság alulteljesítését. Ez számunkra kedvezőtlen hír, hiszen a legfontosabb kereskedelmi partnerünkről van szó.