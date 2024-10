Hemzsegnek az önjelölt szakértők ebben a szakmában, résen kell lenni

A coaching területét rengeteg önjelölt hozzáértő árasztotta el, akik erodálják a szakma hitelességét – írta le a terület jelenlegi helyzetét lapunknak az Kaprinay Zoltán, aki üzleti edzőpartnerként vagyis „sparring partner in business” munkakörben dolgozik. Elmondta, hogy a csúcson nagyon sok a magányos felsővezető, akik még maguknak is nehezen vallják be, hogy segítségre van szükségük.