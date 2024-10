Új gazdasági rend kialakulására hívta fel a figyelmet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Word Economic Forum (WEF) által szervezett „High-Level Dialoge on Europe in the Age of Intelligent Economics” rendezvényen. A tárcavezető szerint ahhoz, hogy Európa megőrizze az önállóságát növelni kell a versenyképességet, fokozni kell az innovációs teljesítményt, fel kell gyorsítani a zöld átmenetet és a mesterséges intelligencia alkalmazását.