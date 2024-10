A kereskedelem is kellett az inflációcsökkentéshez – mondta az új fogyasztóvédelmi csúcsszerv indulását is bejelentő nemzetgazdasági miniszter. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) januárban áll fel, és a tervek szerint gyorsabban fog reagálni a fogyasztókat érintő kihívásra. A Nébihtől is átvesznek feladatokat.