A Mol Mohu Hulladékgazdálkodási Zrt. benzinkutakon, sőt hajléktalanszállókon is kihelyez visszaváltó automatákat. Először tíz töltőállomásra is viheti majd vissza a lakosság a palackokat, de ezek száma tovább növekedhet a cég szerint. A cél az Európai Unió által meghatározott mennyiség elérése, mely szerint a hulladék 70 százalékát kellene újrahasznosítani.

Tíz MOL benzinkúton tervezi a Mol Mohu Hulladékgazdálkodási Zrt., hogy visszaváltó automatákat telepít. A cég igényfelmérést is végez a töltőállomásokon, de eddig többnyire élelmiszerboltokban bevásárláskor váltják vissza az emberek a palackokat − számolt be róla a Pénzcentrum.

A MOHU azt közölte a lap felvetésére, hogy próbaképpen fognak automatákat elhelyezni a MOL benzinkutakon, amelyeken jelenleg tíz helyen lehet palackot visszaváltani. Az alább felsorolt töltőállomásokon működik majd MOHU által működtetett REpont.

8135 Dég 64.sz.fkl út 0122/19.

1039 Budapest Szentendrei út 255.

3300 Eger Kistályai út 1.

3700 Kazincbarcika 26. sz. főút

1044 Budapest Váci út 84-90.

9400 Sopron Győri út 42.

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 121.

6725 Szeged Vásárhelyi Pál utca 25444.

2040 Budaörs Garibaldi utca 2.

1097 Budapest Gyáli út 46-48.

A vállalat annyit közölt még a Pénzcentrummal, hogy minél több helyen szeretnének biztosítani lehetőséget a lakosságnak a visszaváltásra, ezért bővítik a REpontok számát, hogy ne csak a hagyományos bevásárló helyszínekre, hanem benzinkutakra is visszavihessék a palackokat.

Hajléktalanszállóra is helyeztek ki már automatát

A Mohu az élelmiszerboltok mellett már hajléktalanszállóra, valamint tervei szerint melegedőkbe is kihelyez majd REpont automatát.

A rendszert 2024 júliusában vezette be a kormány, miután a MOHU nyerte el a hulladékgazdálkodás 35 éves koncessziós jogát. Ezt követően a hajléktalanok kezdtek el palackokat gyűjteni, ami az üzletek környékére és a közterületekre is jelentős hatást gyakorolt. Nagyobb mennyiség esetén sorok torlódtak fel a visszaváltó automatáknál. A Spar Magyarország is nehézségeiről számolt be, eleinte ugyanis a gépek mintegy 10 százaléka hibásodott meg, de ezt az arányt sikerült csökkenteni. Az Auchannál és a Tesconál kevesebb probléma jelentkezett, és rendeződtek a kezdeti nehézségek.

A Mohu folyamatosan értékeli a visszaváltási rendszer működését, és a jövőben további fejlesztések várhatóak, amelyek még hatékonyabbá tehetik az újrahasznosítást.