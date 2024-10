Varga Mihály elárulta, hogy mi az igazság a költségvetésről

Varga Mihály pénzügyminisztert szerdán a Parlamentben meghallgatta a Költségvetési Bizottság. Azon túl, hogy a tárcavezető egyesével válaszolt az ellenzéki képviselők kérdéseire, részletesen ismertette a kormány idei, a költségvetést érintő számításait. A miniszter szerint az idei hiánycél továbbra is tartható, és határozottan visszautasította, hogy a kormány megszorító intézkedéseket hajtott végre.

Varga Mihály pénzügyminiszter a költségvetési bizottság előtt szerdán azzal kezdte, hogy 2024 a védelem költségvetésének az éve, ahogy ezt már korábban jelezte, így a büdzsének idén az ország biztonságát kell, hogy garantálja. Ennek megfelelően működik a honvédelmi alap és a családtámogatási rendszer. Csak az utóbbira 3307 milliárd forintot költött a kabinet.

A tárcavezető külön kiemelte, a foglalkoztatás rekord szinten áll, és a 13. havi nyugdíjat is kifizeti a kormány. Idén az infláció 3,6-3,7 százalék lehet, így pedig a nyugdíjak vásárlóértéke növekedik majd.

Tartható az idei költségvetés

Idén 1360 milliárd forint áll rendelkezésre a rezsivédelmi alapban. Az energiaárakban konszolidáció látható, de a tárcavezető szerint még mindig nem olyan szinten állnak, mint 2022-ben, valamint tavaly. Varga Mihály ezért felhívta arra a figyelmet, hogy a rezsitámogatás jelentősen csökkenti a családok terheit. A kormány 860 milliárd forinttal többet költ bérekre, a miniszter szerint ennek az egyik kedvezményezettei az oktatásban és az egészségügyben dolgozók.

A pénzügypolitikában a tárcavezető szerint a kormány tejesítette a célokat. Idén és jövőre gazdasági növekedést könyvelhetünk el, és már ebben az évben az uniós élmezőnyben helyezkedik el Magyarország. A kabinet a költségvetésben idén 650 milliárd forint értékben halasztott el beruházásokat, és további egyensúlyt javító lépéseket eszközöltek

Többek között ezért „a kormány által kijelölt hiánypálya tartható lesz” – összegezte a tárcavezető. Később ellenzéki képviselők kérdésére elmondta: 2 ezer milliárd forint értékben a kormány ennek ellenére beruházásokhoz hozzájárul. Varga Mihály kiemelte, hogy szeptemberben 200 milliárdos többletet könyvelhettek el a költségvetésben.

A továbbiakban a kormány egyértelműen a kamatkiadások csökkenésével számol, ami további mozgásteret enged a költségvetésben. „Az adósság szerkezetében folytatjuk, amit 2010-ben megkezdtünk.” Majd Varga Mihály arra is kitért, hogy az ország adóssága több lábon áll, nem csak angolszász és nyugati országok felé adósodunk el, hanem más piacokon is. Ráadásul a deviza kitettsége az államadósságnak folyamatosan csökkent, most 28,9 százalékon áll.

A lakosság megtakarításai jelentős szerepet játszanak az adósságszolgálatunkban

– emelte ki Varga Mihály.

Az államadósság devizakitettségét igyekszik a kormány csökkenteni, ez korábban 50 százalék fölött volt, most már 30 százalék alatt van, ami szerinte kedvező. A tárcavezető szerint ezeket a folyamatokat a hitelminősítők is értékelik: „mind a háromnál befektetésre ajánlják Magyarországot.” Egyébként összesen 11 ezer milliárd forint van a lakosság kezében.

Az egyik elnök háborút akar

Ellenzéki képviselők kérdésére Varga Mihály elmondta, technikai értelemben teljesen mindegy, hogy tavasszal vagy ősszel fogadják el a jövő évi költségvetést. Az idei évben ősszel fogadják el a 2025. évi költségvetést. Varga Mihály szerint ez egyértelműen a külső tényezőkre vezethető vissza: az amerikai elnökválasztás, valamint a háború. „Az egyik elnök békét akar teremteni, a másik folytatni a háborút” – jegyezte meg.

„A reptér lezárt ügylet” – mondta a másik kérdésre Varga Mihály, aki szerint ebben az infrastruktúrában sokkal több lehetőség van, mint ahogy azt korábban kihasználták. Mint azt a napokban írtuk, hogy a Liszt Ferenc repülőtér forgalma kiemelkedő szintet ért el, az idei első nyolc hónapban 18,6 százalékkal több utast fogadott, mint egy évvel korábban.

A nyár utolsó hónapjára sem lehet panasz: 11 százalékkal több vendéget és 3,6 százalékkal több vendégéjszakát könyveltek el a turisztikai szálláshelyek az előző évhez képest. A kormány 15 milliárd forintból indított ágazati programokat, amelyekkel még tovább pörgetnék a turizmus teljesítményét. Ez azért is fontos, mert az ágazat a hazai GDP több mint tíz százalékát adja.

Varga Mihály a MÁV-al kapcsolatos kérdésekre kiemelte,

a forrásokat biztosítják, és a tárca „plusz igényeket nem jelzet”.

Varga Mihály később arra is kitért, hogy a vasútfejlesztés kiemelt prioritása a kormánynak, „gondolok itt például a Budapest–Belgrád-vasútvonalra”. A Budapest-Belgrád vasútvonal beruházása mellett idén különböző fejlesztésekre 150 milliárd forint áll a vasút rendelkezésére. Majd hozzátette: a vasútra eddig is és ezután is jut majd pénz.

Majd arra is kitért, hogy „Magyarországon van gazdasági növekedés, a 1,5 százalékot eredménynek tartom”. Korábban megírtuk, Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei év II. negyedévében a nyers adatok szerint 1,5 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki értékét. Varga Mihály kiemelte, hogy a hiánycél idén 4,5, jövőre 3,7 és 2026-ban pedig már 3 százalék alatti hiányt eredményez.

(Borítókép: Varga Mihály 2023. december 13-án. Fotó: Németh Kata / Index)