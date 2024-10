Újabb magyar bankvásárlás, ami felforgatja a piacot

A Cofidis Csoport október 1-jén bejelentette, hogy sikeresen lezárult a BNP Paribas Personal Finance Csoport hazai leányvállalata, a Magyar Cetelem Bank Zrt. felvásárlása, amivel új fejezet nyílik a társaság magyarországi, sőt közép-európai növekedési kilátásaiban. Ez az akvizíció banki licensz megszerzését és a kereskedelmi partnerhálózat további bővülését jelenti a Cofidis számára Magyarországon, a tranzakció részleteiről, annak jelentőségéről és a további tervekről Sárik Csabát, a vállalat lakossági termékportfólióért felelős vezetőjét kérdeztük.

Jönnek a megtakarítási termékek és a hitelkártyák

„Több mint két évvel ezelőtt kezdődtek el a tárgyalások a Magyar Cetelem Bank felvásárlásáról, aminek az alapvető célja a Cofidis piaci pozícióinak megerősítése volt Magyarországon” – kezdte lapunknak a szakember. Kifejtette: fontos szempont volt, hogy a banki licensz lehetővé teszi a megtakarítási termék, a betétgyűjtés bevezetését, de a partnerhálózat több száz új taggal történő bővülése is nagy ugrással kecsegtet a fogyasztási hitelezés, így a személyi kölcsönök, az áruhitelezés és a gépjármű-finanszírozás terén. Sárik Csaba kitért arra is, hogy a hitelkártyák piacára jóval nehezebb – azaz rendkívül kimerítő és költséges művelet – lett volna sokadik szereplőként belépni a Cetelem nélkül.

A felvásárlással több százezres ügyfélkörrel bővül a cégcsoport. Lényeges információ azoknak, akik már a Cetelemet választották, hogy nincs semmilyen teendőjük a tulajdonosváltás miatt: a hitelekre, bankbetétekre és hitelkártyákra vonatkozó pénzügyi és szerződéses feltételek nem változnak. Ugyanakkor a Cetelem fél éven belül, 2025. március 31-ig eltűnik, a beolvadással pedig a „nagy testvér” Cofidis Bankként folytatja tevékenységét, csaknem 700 alkalmazottal. Az integráció két éven belül valósul meg, így a folyamat várhatóan 2026 végére zárul le.

Ellenállóbb lesz Közép-Európa zászlóshajója

A továbbra is kihívásokkal teli gazdasági környezetre vonatkozó kérdésünkre Sárik Csaba egyértelművé tette: a felvásárlás révén a termékportfólió diverzifikálódik, ami ellenállóbbá teszi a céget a válságokkal szemben is. A Cofidis jövőre lesz 20 éves Magyarországon, a mostani tranzakció pedig nagy lökést adhat a vezető szerint, miközben organikus növekedése révén a hazai entitás eddig is felülteljesítő volt Közép-Európában. Pedig a több mint 40 éves múltra visszatekintő és kilenc országban működő pénzügyi szolgáltató jelen van a régióban a szlovák, a cseh és a lengyel piacon is, tehát a komplett visegrádi térségben.

Igaz, Sárik Csaba azért felidézte, hogy a Cofidis Csoport 2005-ös hazai indulása a kezdeti sikerek után hamar jókora akadályokba ütközött a 2008-2009-es világválsággal, de a 2010-es években, különösen az évtized második felében erőteljes bővülést tudhattak magukénak. Eleinte elsősorban személyi kölcsönökkel foglalkoztak, majd az áruhitelezésben szereztek komoly pozíciókat, ezt követően jött a gépjármű-finanszírozás. A Cofidis igazgatója szerint nagy eredmény, hogy a személyi hitelezésben úgy értek el az elmúlt évekre 7-8 százalékos piaci részesedést, hogy nincs országos lefedettségű hálózatuk, az ügyfelekkel elsősorban telefonon keresztül és online tartják a kapcsolatot, áruhitelben rendre top 3-asok, amit gépjárműfronton a magánszemélyek használtautó-vásárlásának szegmensében mondhatnak el magukról.

Digitális újdonságok a növekedés útján

Egyre többet áldoznak a digitális fejlesztésekre, míg e téren 2017-ben egyfajta első mérföldkő volt a videós azonosítás, 2018-ban követte az elektronikus, majd 2020-ban a hangaláírás, tavaly áprilisban pedig elérkeztek az akár 20 perces hitelfelvételhez: optikai karakterfelismeréssel, nyílt bankolással, automata döntéssel, azonnali átutalással. Ezzel együtt a fő gazdasági trendekkel együtt mozog a tevékenységük, tavaly ahogy visszaesett a lakosság fogyasztása, úgy a Cofidis termelése is elmaradt mintegy 30 százalékkal a relatíve magas előző évi bázistól. Ezt idén már korrigálták, a kihelyezések főként a személyi kölcsönök terén lőttek ki, soha nem látott havi volumeneket produkálva. Korábban, 2019-ben, majd 2022-ben volt ekkora lendület a piacban, mint idén.

Ami a big picture-t illeti, a most zárult akvizíciónál két francia hátterű, multinacionális univerzális banki és pénzügyi szolgáltató ült a tárgyalóasztalnál, hiszen míg a Magyar Cetelem Banknak a BNP Paribas, addig a Cofidis Csoportnak a Crédit Mutuel Alliance Fédérale a tulajdonosa. A Cofidis anyacége 77 ezer munkavállalóval és több mint 31 millió ügyféllel rendelkezik, értékesítési pontjainak a száma meghaladja a 4300-at. Abban a tekintetben a Crédit Mutuelt a legstabilabb európai bankcsoportok között tartják számon, hogy saját tőkéje elérte a 64,1 milliárd eurót, a CET1 tőkemegfelelési mutatója pedig 18,5 százalék volt 2024. június 30-án.

Sárik Csaba megjegyezte, hogy bár nyitott szemmel járnak, a következő időszakban újabb felvásárlás helyett a frissen nyélbe ütött tranzakcióval járó feladatokra koncentrálnak, a hatékonyság és a versenyképesség érdekében a minél gördülékenyebb integrációra. A tárgyalások során nyelvi akadályok aligha lehettek, de a két francia pénzügyi óriás esetében fordított is volt nemrég a szereposztás: a BNP 2022-ben akvirálta a fizetési rendszerek technológiai fejlesztésével foglalkozó FLOA-t.

Látlelet a háztartások pénzügyi helyzetéről

A pénzügyi szolgáltató negyedéves rendszerességgel vizsgálja a hazai háztartások anyagi helyzettel kapcsolatos várakozásait, ami rendszerint reális látleletet ad a társadalomról. A harmadik negyedéves Cofidis Hitel Monitor szerint a magyarok közel egyharmada érzi úgy, hogy kényelmesen megél a jövedelméből, míg akiknél hiányos a kassza, azoknak havi plusz 200 ezer forintra lenne szükségük. A kutatás alapján a lakosság 9 százaléka venne fel hitelt a következő egy évben, a nem lakáscélú hitel tervezett összege 1,1 millió forint. Ami némileg meglepő és elgondolkodtató: a válaszadók 37 százaléka pénzügyi témákban megbízható forrásnak tartja a közösségi médiát, 15 százalékuk döntést is hoz az ott látottak alapján. A gyors kattintás a hitelfelvételi folyamat kapcsán is alap: a teljes online ügyintézés a magyarok fele szerint elvárható.

(Borítókép: Sárik Csaba 2024. október 8-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)