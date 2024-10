Szeptemberben már több mint 9000 forint volt átlagosan egy kiló fűszerpaprika idehaza, az árak azonban már 2-3 éve elszálltak, aminek több oka is van. Például az olcsó kínai import őrleménnyel nagyon nehéz felvenniük a versenyt a helyi termelőknek.

Az őrölt fűszerpaprika ára az utóbbi években az egekbe szökött. A drágulás idén sem állt meg, és rohamosan közeleg a 10 ezer forintos lélektani határ. 2024 szeptemberében ugyanis már 9120 forint volt átlagosan egy kiló a KSH szerint, ami egy év alatt 880 forintos, azaz több mint 10 százalékos áremelkedést jelent.

Ráadásul a Világgazdaságnak egy kalocsai termelő azt mondta, ismer olyat, aki 12 ezerért árulja a fűszerpaprikát. Arról is beszélt a lapnak, hogy az árak 2-3 éve szálltak el nagyon, aminek több oka is van: az energiaárak és bérköltségek emelkedése, évről évre kevesebb termőfelület, a fiatalok számára sem vonzó így a pálya, továbbá 2024-ben az évek óta nem látott aszály is közbeszólt.

Emellett a nagy szárazság miatt az öntözés pluszköltséget jelentett. A helyi termelő arról is beszámolt, hogy

sok ügyeskedő a kínai paprikát magyar termékként adja el.

Felhívta a figyelmet, hogy aki 4-4500 forint alatt árulja a fűszerpaprikát kilónként, az biztos, hogy kínai eredetűt szeretne eladni, amivel nehéz versenyezni. A portál szerint összességében 7000-7500 forintért árulják Kalocsa környékén a fűszerpaprikát.

Az olcsó kínai őrlemény elöntötte Európa piacát

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára tavaly szeptemberben beszélt arról, hogy Európa piacát mára elöntötte az olcsó kínai őrlemény, a magyar fűszerpaprikának a minőségével, a meglévő oltalom alatt álló elnevezéseivel kell megkülönböztetnie magát a tömegárutól.

Szerinte a magyar fűszerpaprika-termelőknek akkor van esélyük kiváló minőségű termékeikkel a piacon maradni, ha megkülönböztetik magukat – előállítási költségeik miatt árban kedvezőbb – a minőségben gyengébb, az európai uniós piacon komoly versenytársként megjelenő tömegárutól.