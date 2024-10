Végre kiderült, hogy ki áll a kötelező visszaváltás mögött

Ha kötelező visszaváltás, akkor Mohu. Ezt a DRS-rendszer 2024. július 1-jei éles indulása óta mindenki tudja, arról viszont eddig nem sok szó esett, hogy ki gyártja az automatákat. Az Index megkereste azt a céget, amelynek a berendezéseivel gyakran találkozhatunk, amikor darabonként 50 forintért bedobáljuk a visszaváltási díjas italcsomagolásokat, legyen az műanyag, fém vagy éppen üveg, 0,1 és 3 liter közti űrtartalommal. A visszaváltó automaták meghatározó része mögött egy norvég gyökerű multinacionális vállalatra bukkantunk.

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a hulladékkezelés és újrahasznosítás terén, a Tomra több mint 100 országban van jelen, mintegy 105 ezer telepítéssel, és számos országban sikeresen működtetett betétdíjas visszaváltási rendszereket

– közölték az Index érdeklődésére a Tomra képviselői. Emlékeztettek: Magyarországon a Tomra és a Mohu együttműködésével bevezetett DRS-rendszer célja, hogy 2029-re a műanyag italos palackok több mint 90 százalékát újrahasznosítsák.

Magyarország az európai DRS-térképen

Tapasztalataik szerint a rendszer hazai felfutása sokkal gyorsabb volt, mint más országokban, igaz, ez eleinte jelentős kihívások elé is állította a logisztikát és a kereskedőket. A gyártónál úgy látják, kulcsfontosságú a professzionális hozzáállás és az elkötelezettség a fenntarthatóság iránt. „A Mohu nemcsak a technológiai megoldásokban, mint például a bankszámlára történő azonnali kifizetés, hanem a közösségi szemléletformálásban és az edukációban is aktívan részt vesz, hogy a lakosság minél nagyobb arányban vegyen részt az újrahasznosításban” – jegyezték meg.

Arra kértük a gyártót, hogy külföldi példákhoz hasonlítva segítsen elhelyezni a nemzetközi térben az idén debütált hazai megoldást. Azt válaszolták, hogy

a magyarországi DRS-rendszer hatékonysága és versenyképessége szempontjából összehasonlítható más európai országok, így például Litvánia és Szlovákia rendszereivel,

ahol a Tomra szintén kulcsszerepet játszott az infrastruktúra kiépítésében. Ezek az országok hasonló célokat tűztek ki, és sikeresen növelték is az újrahasznosítási arányokat.

Kitértünk arra is, hogy Magyarországon milyen nem várt kihívásokkal szembesültek a visszaváltó automaták telepítése és üzemeltetése során. A vállalat szerint az egyik legnagyobb feladat az volt, hogy a kereskedők megfelelő helyet találjanak az automatáknak. „Minden bolt saját döntése, hogy hová telepítsék az üvegvisszaváltót. Egyes rendszereink akár 10 méter hosszúak, azaz jelentős a helyigényük. De ezek az automaták előnyt is kínálnak, mivel nem igényelnek napi szintű, esetlegesen többszöri ürítést, így az üzemeltetés oldaláról hatékonyabbak, valamint a vásárlók szempontjából is, mivel nem alakulnak ki sorok a nem működő automaták előtt” – avattak be a részletekbe.

Sok bolt esetében akár 20 százalékos vásárlói forgalomnövekedésről is beszámoltak.

Hozzátették: a helyszínválasztás során a legjobb megoldásnak az bizonyult, ha az automatákat az áruházak bejáratának közelében helyezték el. „Ez nemcsak a fogyasztóknak kényelmes, hanem növeli a visszaváltási arányokat is, mivel az emberek könnyebben és gyorsabban tudják visszaváltani a palackokat” – indokolták. Elismerték ugyanakkor, a telepítések során minden résztvevő számára kihívást jelentett, hogy a rendelet nagyon későn jelent meg, ami szoros határidőket eredményezett. Ennek ellenére a DRS indulása után és üzemeltetése során nem ütköztek jelentős kihívásokba, mivel a Mohuval együttműködve teljes mértékben fel voltak készülve a rendszer indulására.

Több mint 1500 nagy kapacitású visszaváltó automata

Lapunk érdeklődésére betekintést kaphattunk a technológiai részletekbe is. „Automatáink a legfejlettebb szenzoralapú válogatási technológiát alkalmazzák, ami lehetővé teszi a hulladékok pontos, gyors és hatékony szétválasztását, növelve az újrahasznosítási arányokat, egyúttal csökkentve a szennyeződések arányát.” A Tomránál elmondták, hogy több mint 1500 nagy kapacitású visszaváltó automatát telepítettek Magyarországon, amelyek anélkül képesek nagy mennyiségű hulladék kezelésére, hogy napi szintű ürítést igényelnének, illetve leállnának. Megítélésük szerint ezek az automaták különösen hatékonyak a forgalmas helyszíneken, mint például szupermarketek és hipermarketek, de a kisebb boltok életét is nagyban megkönnyítik az üzemeltetéssel kapcsolatban.

Rendszereink integrálva vannak a Mohu központi rendszerével, amely biztosítja az adatok valós idejű nyomon követését, elemzését és proaktív feldolgozását, lehetővé téve a hatékonyabb üzemeltetést és karbantartást, valamint a gyors reagálást bármilyen felmerülő problémára.

Fontos részlet az is, hogy az RVM-ek (az angol Reverse Vending Machines nyomán, ami visszaváltó automatákat jelent) energiahatékonyak és környezetbarát anyagokból készülnek, ami hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodáshoz, és csökkenti az ökológiai lábnyomot. Ezek a technológiák és megoldások biztosítják, hogy az automaták hosszú távon megbízhatóak és hatékonyak maradjanak a magyar piacon. Meggyőződésük, hogy világszinten is kimagasló, a régióban pedig az egyik legjobb rendszert vezették be. Előrebocsátották, hogy igény esetén készen állnak további telepítésekre is, hogy mielőbb elérjék a célul kitűzött 90 százalékos visszaváltási arányt.

Úton a körforgásos gazdaság felé

A visszaváltás fontos láncszeme a körforgásos gazdaságnak. Ahhoz például, hogy a palack újra palackká válhasson, a Tomra leginkább azzal járul hozzá, hogy fejlett válogatási technológiája biztosítja: a begyűjtött palackokat pontosan, anyagtípus és szín szerint válogassák, ami elengedhetetlen a kiváló minőségű újrahasznosított anyagok előállításához.

Különböző érintettekkel, köztük italgyártókkal, újrahasznosítókkal és kormányokkal működünk együtt, hogy hatékony újrahasznosítási rendszereket hozzunk létre, segítve bezárni a kört az újrahasznosítási folyamatban

– nyilatkozták az Indexnek a gyártó cégnél. Kifejtették: a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálása a válogatási rendszerekbe tovább növelheti az újrahasznosítási műveletek precizitását és sebességét, segítve az anyagok hatékonyabb azonosítását és válogatását, csökkentve a szennyeződések arányát. Az anyagok jobb nyomon követésére és követhetőségére szolgáló rendszerek fejlesztése biztosítja, hogy az újrahasznosított anyagok megfeleljenek a palackból palack újrahasznosítás minőségi követelményeinek.

A kémiai újrahasznosítási technológiák fejlesztése pedig kiegészítheti a mechanikai újrahasznosítást azáltal, hogy a műanyagokat alapvető összetevőikre bontják, amelyekből új, kiváló minőségű műanyagpalackok készülhetnek.

Ezekre a területekre összpontosítva nemcsak a funkcionális újrahasznosítást támogatják, hanem az újrahasznosítási folyamat hatékonyságának és eredményességének növeléséhez szükséges technológiai innovációkat is előmozdítják.

Stratégiai cél a bővítés és a fejlesztés

Végezetül a Tomránál kitértek arra is, hogy a vállalat Magyarországon tervezett további növekedése a visszaváltási rendszer sikerére épít.

„Stratégiánk kulcsfontosságú elemei közé tartozik az automaták számának növelése. Tervezzük a visszaváltó automaták számának bővítését, hogy még több helyszínen elérhetőek legyenek, valamint a jelenlegi termékportfóliónkat új típusú automatákkal egészítjük ki. Ezáltal tovább növeljük a rendszer hatékonyságát és a visszaváltási arányokat. Másik pillérünk a technológia: folyamatosan fejlesztünk, hogy még pontosabb, gyorsabb és hatékonyabb válogatási és újrahasznosítási megoldásokat kínálhassunk.”

(Borítókép: Egy REpont hulladékvisszaváltó a MOHU szelektív hulladékgyűjtést és REpontokat népszerűsítő sajtótájékoztatóján, Budakeszin, 2024. február 7-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)