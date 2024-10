Kína szombaton bejelentette, hogy „jelentősen növeli” az államadósságot a lassuló gazdaság felpörgetése érdekében, de továbbra is rejtély, hogy mekkora lesz az ösztönző csomag. Azt viszont tudjuk, hogy a tervek szerint támogatásokat nyújtanak az alacsony jövedelműeknek, erősítik az ingatlanpiacot és feltöltik az állami bankok tőkéjét.

Lan Foan kínai pénzügyminiszter egy szombati sajtótájékoztatón elmondta, hogy Peking segít a helyi önkormányzatok adósságproblémáinak megoldásában, támogatásokat nyújt az alacsony jövedelműeknek, erősíti az ingatlanpiacot és feltölti az állami bankok tőkéjét – többek között ilyen intézkedésekkel kívánják élénkíteni a gazdaságot.

Ezek mind olyan lépések, amelyeket a befektetők már régóta szorgalmaztak, hiszen a világ második legnagyobb gazdasága veszít lendületéből, küzd a deflációs nyomással és a fogyasztói bizalom visszaállításával, miközben az ingatlanpiac éles visszaesést mutat.

Azonban a miniszter kihagyta a csomag pontos összegét, ami további bizonytalanságot hozott a befektetők körében,

és az elkövetkező hetekben várható parlamenti ülésig maradhat a feszült várakozás. Ezen az ülésen várhatóan további adósságkibocsátásról döntenek, bár a pontos dátumot még nem tűzték ki – írja a Reuters.

A lassulás jeleit látják a szakértők

„Határozott elköteleződés, de számok nélkül” – értékelte a sajtótájékoztatót Vasu Menon, az OCBC szingapúri befektetési stratégiáért felelős igazgatója.

A befektetők által várt nagyarányú fiskális ösztönzés, ami a tőzsdei fellendülést fenntartotta volna, elmaradt, és ez csalódást okozhat a piacon

– tette hozzá a Reuters tudósítása szerint. Az elmúlt hónapokban megjelent széles körű gazdasági adatok alulmúlták a várakozásokat, ami aggodalmakat váltott ki a közgazdászok és befektetők körében. Sokak szerint veszélyben van a kormány idei 5 százalékos növekedési célja, és egy hosszabb távú szerkezeti lassulás jelei is mutatkozhatnak.

Magyarország is Kínát kémleli

A szeptemberi adatok, amelyek a következő héten jelennek meg, további gyengeségeket mutathatnak, de a tisztviselők továbbra is „teljes mértékben bíznak” abban, hogy a 2024-es célokat elérik.

Pénteken jön Kínában a harmadik negyedéves GDP-növekedési adat.

Kína gazdasági növekedési kilátásai a globális gazdasági hangulatot is befolyásolhatják, amire érzékenyen reagál a forint

– világított rá lapunknak Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója. Vasárnapi tőzsde- és devizapiaci összefoglalónkban emlékeztetett, hogy kedden elmaradt a nagy kínai fiskális lazítás, ennek következtében pedig jelentősen estek a nyersanyagárak. Ezzel párhuzamosan javulhattak a kilátások a feszült közel-keleti geopolitikai helyzettel kapcsolatban. Minderre a forint erősödéssel reagált.

A fiskális ösztönző intézkedésekkel kapcsolatos találgatások egyre intenzívebbek a globális pénzügyi piacokon, miután a Kommunista Párt szeptemberi politikai bizottsági ülése sürgető gazdasági lépéseket jelzett.

A kínai tőzsde két éves csúcsra emelkedett a találkozó után, 25 százalékos növekedést mutatva néhány napon belül, mielőtt a piacon idegesség uralkodott el a további részletek hiánya miatt, és visszakorrigált az index. A globális árupiacok, beleértve a vasércet, az ipari fémeket és az olajat, szintén volatilitást mutattak az ösztönzés által kiváltott kínai kereslet reményei kapcsán.

Nagy élénkítő csomag jöhet

A Reuters a múlt hónapban arról számolt be, hogy Kína különleges államkötvényeket tervez kibocsátani, amelyek értéke mintegy 2000 milliárd jüan (hozzávetőleg százezermilliárd forint) lesz az idei évben, amely a friss fiskális ösztönző csomag része.

Ennek a felét a helyi önkormányzatok adósságproblémáinak megoldására fordítják, míg a másik fele háztartási gépek és egyéb fogyasztási cikkek vásárlásának támogatására, valamint minden két vagy több gyermeket nevelő háztartás számára havi 800 jüan (41 600 forint) összegű támogatás finanszírozására szolgál majd.

A Bloomberg News külön beszámolója szerint Kína azt is fontolgatja, hogy akár ezermilliárd jüant (52 ezer milliárd forintot) is befecskendez a legnagyobb állami bankjaiba, bár az elemzők szerint a hitelkereslet továbbra is gyenge maradhat, annak ellenére, hogy több hitel áll majd rendelkezésre.

Még mindig van elég mozgástér Kína számára, hogy további adósságot bocsásson ki és növelje a költségvetési hiányt

– mondta a kínai pénzügyminiszter. Hozzátette, hogy a helyi önkormányzatoknak még 2,3 ezer milliárd jüan áll rendelkezésükre az év utolsó három hónapjában, beleértve az adósságkvótákat és a fel nem használt forrásokat. Az önkormányzatok pedig visszavásárolhatják a fel nem használt földterületeket az ingatlanfejlesztőktől.

Az alacsony bérek, a magas ifjúsági munkanélküliség és a gyenge szociális háló miatt Kína háztartási fogyasztása az éves gazdasági kibocsátás kevesebb mint 40 százalékát teszi ki, ami 20 százalékponttal marad el a globális átlagtól. A beruházások ezzel szemben 20 ponttal haladják meg az átlagot.

Jön a magyar élénkítő csomag is

Magyarországon is problémát jelent a fogyasztás túlzottan lassú visszaépülése, azonban ezen a kormány szerint segít a közel kétszámjegyű reálbér-emelkedés. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől pénteken megtudtuk, hogy a kormány új gazdaságpolitikai céljait egy háromelemű akcióterv határozza meg a jövőben:

A kormány el akarja érni a megfizethető lakhatást,

a gazdasági növekedésen alapuló gyors bérkonvergenciát,

és a Demján Sándor-program keretében méretugrást szeretne elérni a hazai kkv-knál.

Az akcióterv több mint húsz alprogramot tartalmaz, Nagy Márton szerint a teljes program bemutatására a jövő heti kormányülést követően kerül sor. A miniszter csak a bérkonvergenciával kapcsolatos terveket bontotta ki eddig, ez bővebben ide kattintva olvasható.

Visszatérve Kínára, a kínai tisztviselők az elmúlt évtizedben többször ígéretet tettek arra, hogy fokozzák a belföldi kereslet növelésére irányuló erőfeszítéseket, de ezen a téren kevés előrelépés történt, ami alapvető strukturális újragondolást igényelne számos politikában és intézményben.

