Nagy Márton hatalmas változásokat jelentett be, ez a SZÉP-kártyákat is érinti

Érkezik a digitális SZÉP-kártya, azaz a telefonunkkal is tudunk majd fizetni a vendéglátóhelyeken – árulta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn egy sajtóeseményen. Ez csak egy a 16 pontos turisztikai akciótervből, amellyel az ágazat teljesítményét kapcsolnák a jelenleginél is magasabb fokozatba. A változások érintik a borravaló szabályozását is.