Így alakítja át a kormány az önkéntes nyugdíjpénztáras megtakarítások felhasználását

A magyar kormány meghirdette a gazdasági semlegességet, amelynek keretében 2025-ben három fő területre összpontosít, de továbbra is koncentrál az otthonteremtésre, emiatt a hosszú távú megtakarítások lakáscélú felhasználását is lehetővé teszik, aminek feltételeit is közölte a szaktárca.