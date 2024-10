Erre nagyon figyeljen: a kormány megpiszkálja a borravalót és a szervizdíjat

Az új 14+2 pontos turisztikai akciótervvel a kormánynak az a célja, hogy a bürokráciacsökkentés mellett a turisztikai ágazat versenyképességét növelje. A turizmus teljesítményéről és a közelgő változtatásokról részletesen beszélt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, amelyről az Index a helyszínről tudósított.

Úgy véljük, hogy több olyan eleme is van a turisztikai akciótervnek, melyek várható hatásait érdemes mélyebben megvizsgálni. Ilyen a készpénzmentes borravaló szabályozásának módosítása, a felszolgálási díj maximalizálása és az állatkerti belépő, mint béren kívüli juttatás és a digitális Szép-kártya fejlesztés.

A jelenlegi szabályozás értelmében, ha a borravaló kifizetése például bankkártyával történik a szolgáltató pénztárába, akkor annak kifizetése a munkavállaló részére adó- és járulékköteles, miközben ha a felszolgáló közvetlenül kapja kézhez készpénz formájában, akkor adómentes bevétel.

Ezt a problémát igyekszik feloldani a mostani javaslat, amely elsősorban a felszolgálók számára jár majd kedvező hatással – világított rá lapunknak Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője, akivel az új akcióterv hatásait elemeztük.

A felszolgálási díj a köznyelvben sokszor kötelező borravalóként jelenik meg, ugyanakkor szabályozási szempontból eltér attól, azonban összességében a vendéglátóhelynek jelent többletbevételt, amelyet a bérek fejlesztésére tud fordítani.

A tapasztalatok szerint ezzel a lehetőséggel a szolgáltatók egy része vissza is élt, a szervízdíjat nem kell feltüntetni például az étlapon az egyes ételek áraiban, elég azt csak az étlap alján

– világított rá Molnár. Emiatt a ténylegesnél alacsonyabb árakkal tudják rávenni a nem tudatos vásárlókat a nagyobb költésre, akik csak a számla kézhez kapásánál tudják meg, hogy ténylegesen mennyibe is került például a vacsora a felszolgálási díjjal együtt.

Ennek értéke akár 20 százalék is lehet, még abban az esetben is, ha csak elvitelre kértük az ételt, tényleges felszolgálás pedig nem is történt