Ismét hasas lett a vége az építőipar fejesugrási kísérletének

A nyers adatok szerint 6,0 százalékkal maradt el az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában az egy évvel korábbitól – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb elemzéséből.

Mindkét építményfőcsoport termelése elmaradt az egy évvel korábbitól, az épületeké 3,2, az egyéb építményeké 10,2 százalékkal.

termelése elmaradt az egy évvel korábbitól, az épületeké 3,2, az egyéb építményeké 10,2 százalékkal. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése esetében 7,3, az egyéb építmények építésénél 30,8 százalékkal csökkent a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 11,5 százalékkal bővült.

közül az épületek építése esetében 7,3, az egyéb építmények építésénél 30,8 százalékkal csökkent a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 11,5 százalékkal bővült. A megkötött új szerződések volumene 19,6 százalékkal visszaesett. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 27,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 11,1 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

volumene 19,6 százalékkal visszaesett. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 27,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 11,1 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 22,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 5,8 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké 51,4 százalékkal nőtt.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 2,1 százalékkal kisebb volt a júliusinál.

Az építőipari termelés volumene 1,8 százalékkal bővült 2024 első nyolc hónapjában (január–augusztus) az előző év azonos időszakához mérten.

Ahogy arról az Index nemrég beszámolt: pesszimizmusról és lesújtó várakozásokról számoltak be a magyar építőipari cégek. A vállalkozások mintegy 60 százalékának csökkent az árbevétele 2024 első fél évében az elmúlt év azonos időszakához képest, ugyanilyen arányban jelzik a cégek az árbevétel-arányos jövedelmezőség csökkenését is. Az üzleti életet akadályozó tényezők közül meghatározó a megrendelések hiánya, a gazdasági-szakmai szabályozás gyakori változása, a tisztességtelen verseny erősödése. A felmérésből az is kiderül, hogy az építőiparban elérhető átlagfizetések elmaradnak a KSH szerinti országos átlagtól.

Intő jel a kkv-szektor számára

Július után augusztusban is visszaesett az építőipar termelése (−6 százalék) a megelőző év augusztusához képest.

A hazai kis- és középvállalkozói (kkv-)szektornak intő jel, hogy az épületek építése főcsoportban is 3,2 százalék a visszaesés az előző év augusztusához képest, hiszen ezek a cégek leginkább a magasépítésben, lakó- és egyéb ingatlanok építésében érdekeltek. Rossz hír, hogy ugyanebben a szegmensben az új szerződések értéke is csökkenést mutat (−27 százalék), tehát a közeljövő sem ígér fellendülést

– értékelte az adatokat Juhász Attila, az Újház Zrt., valamint az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Bár az összes megkötött szerződés volumene a hónap végén még 22,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit, ám ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 5,8 százalékkal csökkent.

Az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozata úgy látja,

a hazai építőipar kkv-szegmensének fellendítése csak a július óta élő lakóépületek energiahatékonysági támogatásának egyszerűsítésével, illetve további lakáspolitikai ösztönző intézkedésekkel együtt érhető el.

Ahogy az Index arról beszámolt: a kormány több javaslatot is megfogalmazott a lakhatási nehézségek enyhítése érdekében, melyeket szakértőkkel elemeztünk.