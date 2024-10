Ideiglenes gyártási szünet jön a Hell energiaital-gyárában

A B-vitamin-hiányra hivatkozva két–három hetes leállást jelentett be a Hell, amely igyekszik minimalizálni ennek hatásait. Az ellátási zavar a BASF németországi gyártásában jelentkezett először, és annak hatása több országot és iparágat is érinthet.

„Az Európában tapasztalható B-vitamin-hiány következtében a Hell Energy Magyarország Kft. 2024. október 17-től legfeljebb 2–3 hétre felfüggeszti a B-vitaminokat is tartalmazó energiaitalok gyártását” – írja közleményében a cég. Mint hangsúlyozzák, a B-vitaminok létfontosságúak a gyógyszeripar és az élelmiszeripar számára, amelyek egyes ágazatai most komoly kihívásokkal néznek szembe.

Hiány fenyeget például a B12-vitaminból is, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez, valamint a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. A kialakult helyzet miatt a Hell az energiaital gyártását október 17-től legfeljebb 2–3 hétre kénytelen felfüggeszteni.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyártási szünetet a lehető legrövidebbre csökkentsük, és minimalizáljuk annak hatásait. A leállás kizárólag a Hell energiaitalokat érinti, portfóliónk többi terméke – mint az Ice Coffee, a XIXO és a FloeWater – zavartalanul elérhető lesz” – közölte a cég.

Az egyre súlyosbodó, B-vitamint érintő ellátási zavarokról korábban az Indexen is írtunk, a helyzet a BASF ludwigshafeni üzemében történt robbanás után vált súlyossá. Bár a német cég főként az A- és az E-vitamin gyártására összpontosít, a baleset okozta termelési fennakadások közvetett hatásai a B-vitamin piacát is érinthetik. A hiány kihatással lehet más iparágakra is, mint például az állati takarmányok piaca (ahol a B-vitaminok fontosak az állatok egészsége miatt) és a kozmetikai ipar (amely gyakran használ B-vitaminokat a bőr- és hajápolásra), ez nyomást gyakorolhat ezekre a szektorokra is.