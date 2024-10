Nem várt fordulat a benzinkutakon, csökken az egyik üzemanyag ára

Elindult az üzemanyagárak korrekciója, miután a napokban a Brent olaj hordónkénti ára is jelentős csökkenést mutatott. A héten csütörtöktől a gázolaj beszerzési ára is csökken bruttó 4 forinttal. A benzin ára most változatlan marad – írja a holtankoljak.hu.

Az aktuális átlagárak szerdán:

95-ös benzin: 602 forint/liter

Gázolaj: 610 forint/liter

Azt írták, várhatóan a fenti gázolajár fog csökkenni bruttó 4 forinttal.

Legutóbb kedden volt üzemanyagár-változás, akkor mind a benzin, mind a gázolaj drágult. A nagykereskedelmi árakban az áremelést döntően két tényező befolyásolja: egyrészt október elsején az izraeli hadsereg és a hivatalos iráni sajtó is megerősítette: Irán rakétatámadást indított Izrael ellen. A közel-keleti konfliktusok következtében – a Goldman Sachs szerint – az olajár hordónként 20 dollárral is emelkedhet. Illetve a drágulás az is okozza, hogy a forint gyengült az elmúlt időszakban.