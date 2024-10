Egyre inkább úgy tűnik, hogy kezd elfogyni a levegő az Andrada cégcsoport körül, legalábbis ami a sóskuti akkumulátorfeldolgozó üzem megépítését illeti. Tulajdonosi feszültségek, pénztelenség, és a helyiek tiltakozása is nehezíti a projekt elkezdését, ami most már nem is akkumulátor-újrafelhasználásról, hanem csak az akkumulátorok szárazanyagainak feldolgozásáról szólna.