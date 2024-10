Megváltoztatná az Energiaügyi Minisztérium a napelemekre vonatkozó szabályokat

Az Energiaügyi Minisztérium több, az energiatermelésről, az energiafogyasztásról és energiahatékonyságról szóló törvényt szeretne módosítani. A fontos változásokról szóló szabálytervezetek kedden és szerdán kerültek fel a honlapra és azokat bárki véleményezheti egy héten belül.

A tervezetek elsősorban a napelemek telepítésére és fenntartására vonatkozó szabályokon módosítanának.

Mindenki energiatermelését láthatja a minisztérium

A közlemény szerint 2022 óta kétszeresére nőtt a háztartási naperőművek száma Magyarországon, így már több mint 283 ezer üzemel belőlük, többnyire családi házak vagy melléképületeik tetején. A növekvő kapacitások miatt a minisztérium a jövőben több adathoz szeretne hozzáférni, amire azért van szükség szerintük, mert a több adat elősegítené a megtermelt áram hatékonyabb felhasználását, a hálózat fejlesztését és a szabálytalan üzemeltetők kiszűrését.

Ebből fakadóan az Energiaügyi Minisztérium a jövőben gyűjtené a háztartási napelemek egyéni inverteradatait, és ezen keresztül monitorozná a termelést.

Az adatgyűjtésben mind a felhasználóknak, mind az elosztóknak kötelező lesz együttműködni. Az adatgyűjtést távleolvasással fogja végezni a minisztérium, amelyhez szinte csak internetkapcsolatra van szükség, ami az üzemeltetőrendszerek több mint kétharmadában már most is rendelkezésre áll. 2025. január elsejétől pedig már az új naperőmű-telepítési igénybejelentéseknél is kötelező lesz a távleolvashatóság kialakítása. A már működő, vagy már beadott igénybejelentéssel rendelkező kiserőművek esetében 6-8 hónappal később léphet életbe a kötelezettség.

A módosítással minden napelemes termelés láthatóvá válik a hálózatüzemeltetők számára, ezzel jelentősen nő az üzembiztonság szintje. Az intézkedés a zöldenergia-termelés további növekedését, hatékonyabb rendszerbe illesztését is szolgálja, ezzel erősítve Magyarország energiaszuverenitását és a hazai ellátás biztonságát

– írja az EM.

Könnyebb lesz a városi lakóközösségek számára a naperőművek telepítése

A tervezett új rendelkezések a városi lakóközösségek számára könnyíthetik meg, hogy áramfogyasztásuk részleges fedezése, energiaköltségeik csökkentése érdekében napelemes rendszert telepítsenek

– olvasható a közleményben.

Az Energiaügyi Minisztérium azzal könnyítené meg a társasházak helyzetét, hogy az energiaközösségekkel kapcsolatos szabályozást a minisztérium a társasházakra vonatkozó speciális rendelkezéssel egészítené ki. Ennek legfőbb eleme, hogy a társasházi energiaközösségek az ingatlantulajdonosok egy részének részvételével is megalakíthatók lesznek – a társasház előzetes hozzájárulásával – a társasház jellemzően közös tulajdonban lévő tetején.

A lehetséges elszámolási modellek egyikében a társasház forgalomarányos rendszerhasználati díjvisszatérítésben részesülhet, ennek mértékét a törvényi felhatalmazás alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozhatja meg

– derül ki a minisztérium közleményéből.

Infrastruktúra-fejlesztés

A minisztérium új tervezetei között szerepelnek más módosítások is, amelyek elhárítják vagy mérsékelhetik a hálózati infrastruktúra fejlesztését gátló, lassító akadályokat, így például a rendelkezések egyértelműen kimondhatják, hogy a meglévő középfeszültségű szabadvezetékes hálózaton új vezetékjogi eljárás nélkül is el lehet helyezni oszloptranszformátort.

A módosítások elfogadása esetén a jövőben kisfeszültségű elosztóhálózatra betáplálási céllal kizárólag háztartási méretű kiserőművek lesznek csatlakoztathatók. A nagy- és középfeszültségű hálózatra termelői csatlakozás legfeljebb kétévente meghirdetett pályázat alapján történhet. A kiírható szabad kapacitások mértékét és a csatlakozás legkorábbi időpontját járásonként és technológiákra lebontva az érintett kormányzati szereplőkből álló bizottság segítségével a szakminiszter határozhatja meg

– részletezi az EM.

Ezek mellett a törvénymódosítási csomag részeként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felhatalmazást kaphat a nyilvános elektromos és egyéb alternatívüzemanyag-töltőpontok nyilvántartásának vezetésére. A fosszilis energiahordozók használatának visszaszorítását mozdítja elő többek között a hidrogén földgázba keverhetőségének rendezését célzó szabály is.