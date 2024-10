Még mindig így a legkönnyebb saját lakáshoz jutni

Morafcsik László arról is beszélt lapunknak, hogy

miként változott a lakás-takarékpénztárak szerepe a Fundamenta 1997-es alapítása óta, aminek ő már szintén részese volt;

magától értetődő döntés volt-e elvállalni a vezérigazgatói pozíciót az új tulajdonosi háttérrel;

mit jelent a Fundamentának rövid-, illetve hosszabb távon az MBH Bank megjelenése;

a Magyar Bankszövetség lakás-takarék munkacsoportjának elnökeként milyen trendeket azonosít a szektorban;

a Fundamenta termékei, szolgáltatásai mennyire képesek érdemben reagálni a kihívásokkal teli üzleti környezetre;

illetve mennyire váltotta be a hozzá fűzött ígéreteket a Fundamenta Ingatlan, melynek keretében a Személyi Bankárok már ingatlanközvetítéssel is foglalkoznak a megfelelő finanszírozás megtalálása mellett.

Generációk nőttek fel a „Fundamenta – alap, amelyre építhet” szlogenen. Ön az 1997-es alapítás óta erősíti a társaságot – mit gondol, hol voltak akkor, és hol vannak ma a pénzügyi palettán a lakás-takarékpénztárak, és hogyan határozható meg leginkább a szerepük?

Zöldmezős fejlesztésbe vágtuk anno a fejszénket, hiszen a start gomb 1997-es megnyomását megelőzően Magyarországon nem volt jelen a lakáscélú öngondoskodás, ami azóta a pénzügyi kultúra szerves részévé vált. Nem véletlenül, hiszen a magyarok több mint 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él, az emberek pedig szembesültek azzal, hogy a saját tulajdonú ingatlan finanszírozásához – vásárláshoz és felújításhoz szintén – jelentős önerőre is szükségük van. A jogszabályi háttér megteremtése után következett a márka, és vele együtt a termékek bevezetése, amelyeket úgy alakítottunk az évek során, hogy minden élethelyzetre megoldást kínálhassunk. A legtöbben arra emlékeznek, hogy a megtakarításaikra 30 százalék, de legfeljebb évi 72 ezer forint állami támogatás járt, ám 2018 októberében ez a korszak egy törvénymódosítással lezárult. A folytatásban minden lakás-takarékpénztár azt a működési formát, azt a modellt kereste, amelyben az addigi állami hozzájárulás híján is eredményesen tud működni. Bár itthon úgy tűnt, pótolhatatlan űrt hagy maga után az állami támogatás megszűnése, és versenytársaink egy időre fel is függesztették az értékesítést, de az idő minket igazolt, a lakáscélú öngondoskodás megkerülhetetlen. Egyébként – ha ránézünk a térképre – egyáltalán nem egyedülálló a hazai helyzet. A környező országokban, például Németországban, Ausztriában, Horvátországban, Szlovákiában vagy éppen Csehországban is speciális a szabályozás, ezen országok közül is akadnak olyanok, ahol szintén nem feltétlenül teszik ki az egyenlőségjelet a lakás-takarék és az állami támogatás közé.

A Fundamenta képviseli az állandóságot

Elindultak ezen az úton mások is, láttunk az idők során fuzionáló lakás-takarékpénztárakat, de olyanokat is, amelyek egy időre felfüggesztették aktív működésüket. Rendszerint három vagy négy szereplő volt jelen a piacon, volt, hogy mi egyedül, így az állandóságot a Fundamenta képviselte. Több mint 1600 tagú, proaktív Személyi Bankár értékesítési hálózatot építettünk fel, ezáltal országos szinten személyes kapcsolatot biztosítunk a Fundamenta és ügyfelei között. A mi Személyi Bankáraink az otthonukban keresik fel az ügyfeleinket, az élethelyzet-alapú beszélgetés eredményeképp közösen találják meg a célhoz vezető legoptimálisabb finanszírozási megoldást. Az elmúlt években az egekbe szökő ingatlanárak előrébb hozták azokat a beszélgetéseket, amelyek arról szóltak, hogy „mikor is kezdjünk el a gyereknek lakásra spórolni”. Míg régebben talán ráértünk erre a gyerek 18 éves korában is, addig ma már tanácsos elindulni legkésőbb akkor, amikor betölti a 10-12 évet.

Korábbi vezérigazgató-helyettesként mennyire volt magától értetődő elvállalni május 1-től a társaság vezetését? Melyek a legfőbb első lépései vezérigazgatóként?

Magától értetődő volt, hiszen lassan harminc éve, az alapítása óta együtt lélegzem a vállalattal. A vezérigazgatói poszt betöltését ez egyértelműen könnyebbé tette, hiszen egy számomra otthonos környezetben vállaltam el az első számú vezetői pozíciót. Ennek köszönhetően nagy meglepetések nem értek, de nyilván máshogy kell, hogy működjön az ember vezérigazgatóként, mint helyettesként. A felelősségi köröm természetesen eltér a korábbiaktól, de az értékek, a célok, a stratégiai tervek nem változtak, továbbra is dinamikus növekedési pályán vagyunk. Az üzleti tevékenységünket operatív szinten eddig is én fogtam össze, ez ezután sem történik másképp. Úgy irányítom a Fundamentát, hogy velünk valóban élményt jelentsen az együttműködés, függetlenül attól, hogy az ügyfeleinkről, a munkatársainkról, a tulajdonosainkról, vagy a partnereinkről van szó. Ez alapvető érték számunkra, amire például nagyon jó visszaigazolás a Kincentric Legjobb Munkahely elismerés elnyerése, vagy az, hogy 16 éve minden évben megkapjuk a SuperBrands-díjakat. Másképp aligha lehetnénk piacvezetők.

Szinergiák az MBH Bankkal

Az MBH Bank márciusban lezárult többségi tulajdonszerzése annál nagyobb változás. A tranzakció hogyan hat az eddigiek alapján a Fundamentára, illetve milyenek a kilátások hosszabb távon?

A Fundamenta egy német többségi tulajdonos cég hazai leányvállalataként működött. Az új helyzetben, amikor egy Magyarországon működő, ráadásul hazai kézben lévő univerzális nagybank a tulajdonosunk, több szempontból gyorsabbak, hatékonyabban lehetünk. A konstruktív együttműködés alapja, hogy ugyanúgy ismerjük és megértjük a hazai pénzügyi szektor mozgásait, beleértve a szabályozást, tágabb értelemben a gazdaságpolitikát. Az MBH Bank széles termékpalettával, kiterjedt fiókhálózattal és rendkívül lelkes kollégákkal, a Fundamenta pedig országos lefedettséget biztosító, elkötelezett Személyi Bankár hálózattal és speciális tudású munkatársakkal rendelkezik. Ezek az értékek nagyon jól kiegészítik egymást.

Az első fél év közös munkája alapján elmondhatom, hogy megtaláltuk a közös szinergiákat, erre építve növekedünk tovább. Az akvizícióval az MBH Bank nagy lépést tett a képzeletbeli dobogó legfelső foka felé a jelzáloghitel piaci részesedés terén, és még az idén az élére is állhat, mi pedig hasonló terveket szövünk az ingatlanközvetítésben. Közös a stratégiánk, közösek az üzleti céljaink, egymás erősségeire építünk, ugyanakkor mindezt természetesen a magunk önálló feladatkörében tesszük. A Fundamenta szakosított hitelintézetként, saját menedzsmenttel, működési modellel, termékpalettával és stratégiával dolgozik a jövőben is.

A Magyar Bankszövetség lakás-takarék munkacsoportjának is az elnöke, a felelőssége ezáltal az egész szakmára kiterjed. Hogyan értékeli a mostani helyzetet, merre tart a piac?

Növekedés-vezérelt a piac, már csak azért is, mert relatíve alacsony, 14-15 százalékos a magyarországi lakás-takarékok elterjedtsége, miközben Németországban ez az arány 75, Ausztriában pedig 60 százalék körüli, de Csehországban is meghaladja az 50 százalékot. Már csak azért is bőven van mozgástér a bővülésre, mert eközben a környező országokat nézve nálunk a legmagasabb a saját tulajdonú lakások aránya. A penetráció duplázódásához reálisan öt-hat év elegendő lehet, így 2030-ra elérhetjük a 25-30 százalékot. A jóval magasabb arányhoz azért a környező országoknak is kellett 60-80 év. Mindehhez képest ne feledjük, hogy mi még „csak” a harmadik évtizedünket írjuk, tehát nem kihívás nélküliek a céljaink. Az egyre drágább ingatlanok miatti menekülőút keresése mellett ugródeszka lehet az a generációs kérdés is, hogy a fiatal felnőttek már nem akarnak a szüleikkel élni, mielőbb saját otthonhoz szeretnének jutni. A hosszabb, 8-10 vagy akár 14-15 éves futamidejű termékeket tekintve elmondható, hogy ilyen időközönként azért már indokolt egy nagyobb lakásfelújítás is, egy új fürdőszoba, tetőtér-beépítés vagy épp energetikai korszerűsítés. De sokszor olyan élethelyzet is könnyedén előállhat, hogy kisebb otthonból nagyobba kell költöznünk. A lakás-takarék szerződés pedig adekvált válasz mindezen élethelyzetekre. A növekedési stratégiát emellett az a kormányzati törekvés is táplálja, amely támogatja a felújítási célt, illetve a saját tulajdonú ingatlanhoz jutást. Mindezek alapján bizakodóan nézünk a jövőbe.

Komplett finanszírozási termék

Továbbra is nehézségekkel küzd a gazdaság. A Fundamenta termékei, szolgáltatásai mennyire képesek érdemben reagálni a kihívásokkal teli üzleti környezetre?

Komplett finanszírozási termékről beszélünk, amely egy betét-, illetve egy fix kamatozású hitel „lábból” áll. A lakás-takarék alapvetően anticiklikus termék, sőt, igazán a nehezebb gazdasági helyzetben mutatja meg kivételes erejét, amikor a gazdasági teljesítmény elmarad a várttól, magasabbak a hitelkamatok, nehezebb a hitelhez jutás. Az éppen aktuális gazdasági helyzettől független fix futamidő és a rögzített hitelkamatok miatt a termék gazdaság stabilizáló hatással is bír, ami igencsak meglátszott a 2008-as gazdasági világválság során is. Míg ebben az időszakban a bankoknak vissza kellett fogni a hitelezést, a Fundamenta a termék anticiklikus működéséből fakadóan növekvő, több mint 30 százalékos részesedést tudhatott magáénak a lakáshitel-piacon. Párhuzamot semmiképp sem vonnék a mostani gazdasági helyzettel, hiszen működik a jelzáloghitel-piac, éves bázison duplázódásnak lehetünk szemtanúi, amiben persze nekünk is jelentős szerepünk van és szerencsére messze vagyunk a 15 évvel ezelőtti krízist jellemző folyamatoktól, de a Fundamenta ebben a helyzetben is egyszerre képes rugalmasságot és kiszámíthatóságot biztosítani. Ha az ügyfélkör szegmentációját tekintjük, úgy a futamidő terén is a lakás-takarék piac legszélesebb termékpalettáját kínáljuk: kilenc különböző futamidő választható 48-tól egészen 180 hónapig. Míg a versenytársaink főleg az önerő-képzésre fókuszálnak, addig mi mind a megtakarítási fókuszú, mind a kifejezetten finanszírozási célú ügyfeleket is széles termékkörrel szolgáljuk ki, sőt a gyermeket nevelő családok részére külön ajánlatot dolgoztunk ki.

Mekkora hangsúlyt kapnak a szervezet életében a digitális megoldások tekintettel arra, hogy az ország legnagyobb pénzügyi közvetítői hálózata, a Személyi Bankár áll a hátuk mögött?

Míg a digitális eszközökre való nyitottság az ügyfeleknél generációs kérdés is, addig szolgáltatói oldalon a digitalizáció részben a hatékonyság és a versenyképesség záloga. Alapvetően továbbra is személyesen, a Személyi Bankár hálózat közreműködésével visszük el a pénzügyi tudást az ügyfeleinkhez, a digitalizáció viszont fontos eszköz ahhoz, hogy gördülékenyebbé tegyük a folyamatot. Sok mindent lehet digitális alapokra helyezni, nem véletlenül törekszik rá mind több pénzügyi intézmény a kormányzati céloknak megfelelően is, miközben az értékesítésben továbbra is meghatározó az a személyes kapcsolat, ami kialakul egy Személyi Bankár és az ügyfele között. A hálózatunkban dolgozó több, mint 1600 kolléga képzettségének eredményeként lefedjük a teljes lakossági pénzügyi termék palettát. Az új belépők utánpótlását, képzését és vizsgáztatását pedig a Financium Pénzügyi Campuson keresztül biztosítjuk. A proaktív értékesítési hálózatunk folyamatosan bővülő tendenciát mutat, valós alternatívát és magas tudásszinttel bíró szakmát tudunk kínálni a pályát váltó munkavállalók számára is.

Fundamenta Ingatlan: minden egy kézből

Mennyire váltotta be az elvárásokat a Fundamenta Ingatlan öt évvel ezelőtti bevezetése? Milyen fejlesztésekre számíthatnak ezen a területen az ügyfelek?

Az alapvető cél az volt, hogy egy kézből szolgálhassuk ki az összes olyan ügyféligényt, ami eddig legalább kétcsatornás volt. Ma már az ingatlan eladás és vásárlás is elérhető a Fundamentán keresztül, nemcsak az ügylet finanszírozási része. Az első öt év alapján ez egy sikersztori, különösen úgy, hogy az első időszakot a Covid-korlátozások nehezítették, márpedig az ingatlanközvetítés nehezen képzelhető el eladó-vevő találkozások nélkül. Az első két év a pandémia akadályai miatt nehézkesebb volt, azóta viszont évről-évre duplázódásról számolhatok be. Kifejezetten jó néven veszik az ügyfelek, hogy nem kell külön ingatlan- és pénzügyi közvetítővel is egyeztetniük. Új többségi tulajdonosunkkal, az MBH Bankkal – ugyancsak a kölcsönös előnyök mentén – közös ökoszisztéma létrehozásán dolgozunk. Célunk, hogy ügyfeleink valamennyi, az otthonteremtéssel kapcsolatos kérdésére, problémájára és igényére teljeskörű megoldást nyújtsunk. Ökoszisztémánk legújabb eleme az energetikai tanácsadás szolgáltatásunk, amely akár az Otthonfelújítási Programhoz kapcsolódóan is igénybe vehető. Egyszóval: aki saját ingatlanra vágyik, szeretne megalapozott pénzügyi döntéseket hozni, továbbra is igényli a személyes kapcsolatot, és szeretné maximálisan kihasználni a mindenkori gazdasági helyzetben rejlő lehetőségeket, várjuk szeretettel ügyfeleink közé! Garantálom, hogy jól képzett Személyi Bankáraink és értékesítési partnereink segítségével minden pillanatban biztonságban érezheti magát.

