Viszlát, home office, üdv, AI!

A KPMG 2024-es CEO Outlook kutatásában a világ legjelentősebb piacain több mint 1300, legalább 500 millió amerikai dollár éves árbevétellel rendelkező vállalat vezérigazgatóját kérdezte arról, hogy hogyan látják a következő három évben vállalatuk üzleti és gazdasági kilátásait és az ezeket meghatározó trendeket. A kutatás legfontosabb megállapításait a HR portál cikke alapján ismertetjük.



A vállalatvezetők, ahogy az elmúlt években, úgy idén is optimisták a világgazdaság és saját cégük növekedési kilátásait illetően. A megkérdezettek 72 százaléka bizakodik a következő 3 év világgazdasági növekedését illetően, míg a saját cégük bővülését tekintve 92 százalékuk optimista ezen az időtávon.

Egyre nehezebb a prosperitás biztosítása

A vezetők szerint a növekedés biztosítása most sokkal nehezebb, mint korábban, mert az Egyesült Államokban időről időre recessziós félelmek fogalmazódnak meg, Európa pedig számos iparágban dekonjunktúra jeleit mutatja, és a kínai növekedés is kétarcú. A megkérdezettek 72 százaléka szerint egyre nehezebb biztosítani saját vállalatának hosszú távú prosperitását. A külső nyomáson kívül az olyan belső kihívások, mint a munkaerő továbbképzése és a hibrid munkavégzés nehezíti meg igazán a vezetők munkáját.



A kockázatok között a globális cégek vezetői most az ellátási láncok sérüléseit és sérülékenységét tették az első helyre, a második helyen a működési kérdések, a harmadikon a kiberbiztonság végzett. A negyedik helyen a geopolitikai kockázatokat említették a legtöbben.



A KPMG 2024 CEO Outlook szerint

a vállalatvezetők 64 százaléka az AI-t idén a legfontosabb beruházásként jelölte meg.

Érdekes, hogy ez a befektetés 63 százalékuk szerint legfeljebb középtávon, a következő három–öt éven belül térül majd meg. Az AI legnagyobb hasznát a hatékonyság és a termelékenység növelésében, a munkaerő felkészültségének javításában és a fokozott szervezeti innovációban látták. A vezetők szerint ugyanakkor az új technológiák gyors bevezetése kockázatokkal is jár. 61 százalékuk úgy látja, hogy ezek közül az etikai kihívások a legnehezebben kezelhetők. Kockázatként jelölték meg a szabályozási kérdéseket (50 százalék), illetve a technikai készségek és képességek hiányát (48 százalék).

A vállalatvezetők több mint háromnegyede úgy véli, hogy a cégnél az AI nem fogja alapvetően befolyásolni a munkahelyek számát.

Vissza az irodába

A cégvezetők prognózisa szerint folyamatosan csökken majd az otthonról dolgozók aránya. A megkérdezettek 83 százaléka úgy véli, hogy a következő három éven belül a munkavállalók teljes mértékben visszatérnek az irodába, 87 százalékuk szerint ezt érdekes feladatokkal, fizetésemeléssel vagy előléptetéssel tudják majd elérni. A kutatás azt állítja, hogy minél idősebb egy-egy cégvezető, annál inkább priorizálja az irodai munkavégzést: a 49 alatti igazgatók 75 százaléka szerint szorul vissza a home office, míg a 60 fölöttieknél már a 83 százalékuk biztos ebben. Jellemző, hogy a férfi vezetők jelentősen nagyobb arányban tartják helyesnek és elvárhatónak az irodai munkához való visszatérést, mint a női igazgatók.

