Az Auchan egyik termékét hívta vissza a Nébih, szalmonellát okozhat

A héten már két másik áruházból is is visszahívták az extrudált bio kölesgolyót – a 75 grammos, sajtos-hagymás ízesítésűt –, szalmonella lehetséges jelenléte miatt. Ezúttal az Auchan Magyarország polcairól veszik le a terméket, ugyanis a Nébih szerint itt is pont ugyanaz a helyzet, mint a kifli.hu vagy a Biopont esetében volt.