Dömötör Csaba: óriási érvágás lehet a gazdáknak, ha elfogadják az új uniós reformtervezetet

A politikus emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megbízásából született egy stratégiai párbeszéd című állásfoglalás, ami összefoglalja a legfontosabb terveket, ezt szeretnék majd jogszabályba önteni, ha feláll az új bizottság. Az Európai Parlamentben elkezdődött a vita a 387 milliárd eurónyi támogatást érintő javaslatcsomagról.

– mondta Dömötör Csaba, hozzátéve: nem biztos, hogy erről egyeztettek a gazdákkal. Mint a képviselő kifejtette, a támogatási rendszert úgy változtatnák meg, hogy a jövőben a gazdáknak csak kisebb csoportja részesülne benne.

A fideszes képviselő közölte, már most vannak nagy gazdaszervezetek, például Spanyolországban, akik azt mondják, ha kell, megint utcára vonulnak. Ismertetése szerint Ursula von der Leyen a reformjavaslatokról szóló állásfoglalás elkészítésével egy német történészt bízott meg, „a bedolgozó szervezetek többsége pedig nem a gazdákat képviseli valójában, hanem más területeket”.

Dömötör Csaba arra is kitért, a jelenlegi tagországokban élő gazdáknak óriási versenyképességi hátrányt jelentene Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz, mert annyi terület érkezne az unióba, mint a mostani termőterületek harmada. „Ezt egyébként a mostani közös agrárpolitika költségvetési oldalról valóban nem bírná el, de én úgy vagyok vele, hogy először az európai gazdák érdekeit kellene nézni, utána a bővítés szempontjait. Most ez a sorrend teljesen megfordult” – idézi az MTI a képviselőt.

Mint mondta, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán úgy érvelt, az organikus gazdaságokat kellene támogatni az extenzív termelés helyett. Dömötör Csaba hozzátette: „ez pontosan ugyanaz az érvelés, mint amivel a területalapú támogatásokat ki akarják vezetni, a Tisza Párt tehát Ursula von der Leyen oldalára állt, szemben a magyar gazdák érdekével”.

A Tisza Párt egyébként az Európai Parlamentben pár hét alatt is bizonyította, hogy a brüsszeli elit politikai ölelésének ára van. Interjúban is bevallották például, hogy a néppárti állásponthoz igazodni egyfajta kötelesség számukra. Így hát támogatniuk kell az újabb háborús csomagot, a bevándorláspolitikát, az energiatámogatások eltörlését – erről is beszéltek – és ezek szerint az agrártámogatások leépítését is