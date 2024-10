Hatvanöt milliárdnyi uniós forrás érkezhet Magyarországra

Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára arról beszélt, hogy ebben a ciklusban akár 65 milliárd forintnyi uniós forrás válhat elérhetővé a hazai turizmus, elsősorban a víziturizmus fejlesztésére. Révész már arról is értekezett, hogy mire lehetne elkölteni ezeket a forrásokat, mivel lehetne javítani a túrázók komfortérzetét egy-egy útjuk során.

Több mint hatvanöt milliárd forint értékű uniós forrás válhat elérhetővé aktív turisztikai fejlesztésekre ebben a ciklusban, ebből juthat pénz egyebek között a víziturizmus fejlesztésére is – közölte a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára szombaton Szentgotthárdon az Aktív Rába – Akadályból élményt címet viselő konferencián.

Az MTI beszámolója szerint Révész Máriusz előadásában kifejtette, hogy a kormány a múlt héten elfogadta a víziturisztikai stratégiát, amelynek részleteit egy színes tájékoztató anyagban október végén teszik majd közzé. Az államtitkár szavai szerint a hozzáférést a forrásokhoz segítheti az olyan hálózatos együttműködés is, mint amilyet a mostani szentgotthárdi konferenciát szervező Aktív Rába Szövetség hozott létre egy évvel ezelőtt.

A sikeres projekteknek vagy országos jelentőségűnek kell lennie, vagy pedig egy hálózatos fejlesztésnek. A rábai víziturizmussal kapcsolatos fejlesztési elképzelések mindkettőnek megfelelnek

– mondta.

Hozzáfűzte, Magyarországon háromezer kilométernyi hajózható folyó van, a természetes tavakkal együtt pedig az adottságaink „fantasztikusak”. Mindennek ellenére ma még lehetőségeinknek csak nagyon kis részét használjuk ki – tette hozzá.

Tervek, eredmények

A víziturizmusnak jelenleg nincs egységes marketingje, a vízitúrázásra vonatkozó szabályok „érdekesek”, sok esetben elavultak, és néhány pontban indokolatlanul szigorúak, ugyanakkor a vízi útvonalak mellett elérhető szolgáltatások további bővítésre szorulnak – sorolta személyes túraélményit is példaként felhozva Révész Máriusz.

Olyan, több funkciót ellátó megállópontokat lehetne létrehozni a folyók mellett, amelyek egyszerre szolgálhatnák a kerékpáros és a bakancsos turistákat, illetve a vízitúrázókat is

– vetette fel. Ehhez például olyan szállító járműveket is be lehetne szerezni, amik kerékpárok, kenuk, kajakok szállítására is alkalmasak. Így érkezhetnének turistacsoportok, mondjuk, kerékpárral, és a túrát a vízen folytathatnák – tette hozzá.

Kocsis Zsolt, az Aktív Rába Szövetség elnöke elmondta, hogy az elmúlt egy év során sikerült tagszervezeteikkel egyeztetni azokat a térségi fejlesztési elképzeléseket, amelyek elsődleges célja a folyó „átjárhatóságának”, hajózhatóságának növelése. Eredményeik közé sorolta például az idei nagyszabású szezonnyitó rendezvényük megszervezését és több, a Rába takarítására szervezett akciójukat, valamint közreműködésüket abban, hogy a csörötneki híd alatt több mint nyolcvan évig a vízben pihenő régi hídpillérek darabjait végre sikerült eltávolítani.

Örömmel szólt arról is, hogy elindult a magyarlaki duzzasztóműnél egy hajócsúszda és egy hallépcső kiépítésének megtervezése, reményeik szerint a kivitelezésre is sor kerülhet pár éven belül.