Ebben a vármegyében nem kapkodnak az állások után

Országosan 6,9 százalékkal több jelentkezést adtak le a munkakeresők a Profession.hu felületén aktivált álláshirdetésekre 2024 harmadik negyedévében, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A vizsgált három hónapban a betöltésre váró pozíciók száma 2 százalékkal csökkent az állásportálon – közölte az álláskereső felület hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, hogy országos szinten 40,6 százalékkal több pályázatot küldtek be most a cégvezetés, menedzsment kategóriában elérhető lehetőségekre, mint egy évvel korábban.

Továbbá a pályázatok számában több mint 20 százalékos növekedést tapasztaltak a HR, a munkaügy, a vendéglátás, hotel, idegenforgalom, a gyártás, termelés és az üzleti támogató központok területén.

A munkavállalók kilátásai

Kitértek a munkavállalók kilátásaira is: júliustól elsősorban a mezőgazdaság, környezet területén elhelyezkedni vágyók lehetőségei szűkültek be, ahol a tavaly tapasztaltakhoz képest 26,6 százalékkal kevesebb nyitott pozíció került ki most az álláspiacra. Két számjeggyel csökkent még a mérnök, valamint az IT-üzemeltetés, telekommunikáció és IT-programozás, -fejlesztés kategóriák kínálata is.

Kiugró munkaerőigény tapasztalható azonban a vendéglátó szektorban, ahova országos szinten 65,3 százalékkal több szakembert kerestek idén a harmadik negyedévben, mint tavaly ilyenkor.

Ehhez az átlaghoz elsősorban a Pest vármegyében és a fővárosban felélénkült munkaerőfelvétel járult hozzá, ahol a legtöbb hirdetést aktiválták a kategóriában.

Békés vármegyében a bank-, biztosítási, brókerterületen dolgozóknak háromszor annyi állást hirdettek meg, mint tavaly ilyenkor, és szinte azonos volt a helyzet Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is. Nógrád vármegyében egyedül szakmunkásokra nőtt meg a kereslet.

A közlemény idézte Tüzes Imrét, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatóját, aki a friss kutatásról elmondta, hogy szeptemberben felmérték a munkaadók 2025-re vonatkozó várakozásait. A megkérdezett csaknem 500 cég többsége bizakodó a jövő évvel kapcsolatban.

Jó hír az álláskeresőknek, hogy a munkaállományra vonatkozóan jelenleg is inkább bővüléssel terveznek: 45 százalékuk növelni fogja vállalata foglalkoztatotti létszámát, és mindössze 11 százalékuk látja úgy, hogy csökkenteni kényszerül állományi létszámán. A meglévő kollégák megtartására pedig a cégek 53 százaléka tervez bérfejlesztést a következő évben.