Kiradírozza magát, aki nem használja az új technológiát

Versenyhátrányt okozhat a kis- és középvállalkozások számára a mesterségesintelligencia-technológiák rohamos terjedése, illetve ha nem kezdik el alkalmazni azokat – többek között erre figyelmeztet a Gazdasági Versenyhivatal a most lezárt piacelemzésében. A hatóság szakértői szerint a magyar nyelv érvényesülését is befolyásolhatja, hogy az öntanuló rendszereket jellemzően a nagy világnyelveken írt szövegeken tanítják be.