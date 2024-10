Fémdarabok kerültek az üdítőkbe a szomszédban is, kéthavi Coca-Cola-termés ment kárba

A Coca-Cola HBC Austria GmbH szerdán közleményben tudatta, hogy 26 millió palack félliteres üdítőt hív vissza a forgalomból Ausztriában. A lépést az indokolta, hogy több márkájának gyártása közben is fémdarabok kerülhettek az előállított termékekbe.

A Coca-Cola 26 millió palack félliteres üdítőt hív vissza a forgalomból Ausztriában – írta szerdai cikkében az osztrák Kronen Zeitung hírportál. A jelentős veszteséget okozó döntés meghozatalát egy gyártás közben elkövetett technikai hiba indokolja.

A Coca-Cola HBC Austria GmbH szerdán közleményben tudatta, hogy a gyártó a bécsi piaci hatósággal folytatott konzultációt követően úgy döntött, elővigyázatosságból visszahívja a Coca-Cola, Fanta, Sprite és MezzoMix márkájú, 0,5 literes kiszerelésű termékeit, amelyek lejárati ideje 2025. február 4. és 2025. április 12. között van.

A döntés hátterében az áll, hogy az üdítők gyártása közben eltört egy szita, ezért nem zárható ki, hogy a palackokba apró fémdarabok kerültek.

A visszahívás Ausztriában összesen 26 millió palackot érint, amelyeket a következő napokban meg kell semmisíteni. Ez az elmúlt két hónap termelése – írja az osztrák portál. A márkákon belül több változat is érintett, többek között a cukormentes és az ízesített termékek. A fogyasztók a vételár visszatérítése érdekében a termékeket a blokk bemutatása nélkül is visszavihetik az élelmiszer-kiskereskedőkhöz. A kiskereskedőknek és a vendéglátóhelyeknek azonnal ki kell vonniuk az érintett tételeket a forgalomból. A Coca-Cola HBC Austria GmbH sajnálatát fejezte ki az incidens miatt, és bocsánatot kért a vásárlóktól.

Magyarországon a Fanta érintett, de az Egyesült Államokban is gondok voltak

Ahogyan arról az Index is beszámolt, csütörtökön a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményében arról tájékoztatta a fogyasztókat, hogy a Müller Drogéria Magyarország Bt. az esetlegesen előforduló fémrészecskék miatt visszahívta a félliteres PET-palackos Fanta Zero Lemon üdítőt. A 2025 februári és áprilisi lejáratú termékeket bármelyik Müllerbe vissza lehet vinni, ahol akár nyugta nélkül is visszafizetik az árát.

Az Egyesült Államokban a Coca-Cola a Minute Maid Zero Sugar Lemonade elnevezésű termékét hívta vissza, miután kiderült, hogy a cukormentes italként címkézett üdítő valójában jelentős mennyiségű cukrot tartalmaz. A lépés három amerikai államot érint, és a vállalat már intézkedett az érintett termékek eltávolításáról. Ott összesen 13 152 doboznyi üdítőről volt szó, szemben az osztrák esetben érintett 26 millió palackkal.