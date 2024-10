Az MNB megmérte a magyar lakosság pénzügyi egészségét: van, aki egy héten belül padlóra kerülne

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) országos, reprezentatív felmérést készített a magyar lakosság pénzügyi egészségéről, ami egy nullától százig terjedő skálán a nem túl acélos 53 pontos értéken áll jelenleg.

A lakosság 14 százaléka a 30 pontot sem éri el, viszont a legmagasabb pontszámmal rendelkezők tudatosan kezelik pénzügyeiket és megtakarításaikat, fogyasztásukat pedig a saját jövedelmi szintjükhöz kötik. A felmérésben 1500 embert kérdeztek meg négy témában:

kontroll a pénzügyek felett,

megtakarítási képesség és törekvés,

anyagi helyzet,

pénzügyi ellenálló képesség.

Az első pontban egész jó eredménnyel büszkélkedhetnek a magyarok, a megkérdezettek több mint 60 százaléka arról számolt be, hogy figyelemmel kíséri havi költéseit, viszont csak 44 százalék készít havi elszámolást a költéseiről – főleg a 18–29 évesek és a 70–79 évesek. Emellett az iskolázottság is számít, a diplomások 66 pont felett végeztek, a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezők csak 54 ponton.

A második pontban, a megtakarítási képesség és törekvésben viszont a legrosszabb eredményt érték el a válaszadók, itt a pontátlag mindössze 48 lett, ami azt jelenti, hogy mindössze a

magyarok 19 százaléka érzi úgy, hogy pénzügyileg fel tud készülni nyugdíjas éveire, míg 53 százalék ezt egyáltalán nem érzi.

Emellett a válaszadók 30 százaléka válaszolta, hogy nem is próbál, de nem is tud félretenni nyugdíjas éveire. Hosszú távú kiadásokra is csak a megkérdezettek egyharmada, pontosan 33 százalék takarékoskodik.

Pénzügyi egészség „Pénzügyi biztonságban érzem magam és rendelkezem a pénzügyi döntéseim szabadságával – a jelenben és tervezetten a jövőre nézve is” – hangzik a pénzügyi egészség Magyar Nemzeti Bank szakértői csoportja által, nemzetközi kutatások és szakirodalom alapján megalkotott hazai definíciója.

Van, aki egy hétig sem húzná

Az anyagi helyzet alindexe 56 ponton áll, de a saját pénzügyi helyzetével mindössze a lakosság 19 százaléka elégedett. „55 százalék érzi úgy, hogy anyagi helyzete korlátozza abban, hogy számára fontos célokat valósítson meg – jelentősen rontva ezzel pénzügyiegészség-érzetét” – írja a kutatás eredményének összefoglalója. Emellett a lakosság 20 százaléka válaszolt úgy, hogy a törlesztések nehézséget okoznak nekik, míg az 5 százalékuk nem is tudja időben fizetni a törlesztéseit.

A pénzügyi ellenálló képesség is csak 49 ponton áll összességében, ami annyit jelent, hogy

a lakosság 40 százaléka egész egyszerűen nem tudna megélni egy hónapon túl, ha megszűnne a fő jövedelme – ezek fele egy hétig sem.

„Váratlan kiadás esetére a magyarok kevesebb mint harmada rendelkezik fél havi jövedelemnek megfelelő tartalékkal, ugyanakkor 47 százalék gondolja úgy, hogy pénzügyi válsághelyzet esetén kapna anyagi segítséget rokonától, ismerősétől” – emelik ki.

Az MNB kifejtette, hogy a kutatás eredményeit figyelembe véve további lépéseket terveznek tenni a lakosság pénzügyi tudatossága és pénzügyi egészsége javítására. Ehhez hozzátartozik a jelenleg csak bevezetési szakaszban leledző Pénzügyi Egészség Program kiterjesztése, ennek keretében munkahelyi környezetben, személyre szabott tanácsadással kiegészített ismeretterjesztési programokat is célul tűztek ki.