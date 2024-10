Van egy európai ország, ahol már csak négynapos a munkahét

Izlandon bevált a négynapos munkahét intézménye, ugyanis több kísérlet után arra jutottak az elemzők, hogy így is erősödtek az ország gazdasági mutatói, és a munkavállalók mentális és fizikai egészsége, valamint az otthon és munkában töltött idő egyensúlya is nagymértékben javult. Ehhez mindössze annyi kellett, hogy a fizetések ne csökkenjenek, így a termelékenység is megmaradt.