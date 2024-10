Tizennyolc pluszos filmet forgat a forint, és az üzemanyagárakon még nem is látszik

Hétfő reggel bő egyéves mélyponton találta magát a forint az euróval szemben, a 405-ös szinthez közelített az árfolyam. Már hetek óta a 400-as lélektani szint fölött bolyong a fizetőeszközünk, és nem találja az erősödéshez vezető utat. Ebben főleg a dollár erősödése és a geopolitikai konfliktusok kiéleződése játszik szerepet. Szakértőkkel azt is megvizsgáltuk, hogyan alakulnak az olaj- és ennek mentén az üzemanyagárak.

Már a múlt héten jelentős gyengülést láthattunk a forint árfolyamában, amit elsősorban nemzetközi folyamatok, többek között a földgáz világpiaci árának emelkedése okozott, ami közel 10 százalékos volt. Emellett a geopolitikai kockázatok továbbra is fennállnak, sőt éleződnek. Péntek délutánra 404 forintnál is többe került egy euró.

Hétfő reggel folytatta a gyengülést a magyar fizetőeszköz, a 405-ös szinthez közelített az euróval szemben – erre bő másfél éve nem láttunk példát.

Péntek este történt egy kedvező esemény, ami akár mentőövet is jelenthetett volna a magyar valutának. Közzétette ugyanis Magyarország szuverén adósbesorolásának új minősítéséről hozott döntését a Standard and Poor’s. A hitelminősítő nem változtatott a besoroláson, emellett a stabil kilátást is érvényben hagyta.

Azonban a szakértők rámutattak, hogy a hitelminősítő döntésének nem kellene komoly mozgásokat kiváltania a forint piacán, hiszen az általuk figyelembe vett gazdasági folyamatokat a piac már valószínűleg beárazta.

Mi lesz az üzemanyagárakkal?

Mint ismert, az árfolyam hatással lehet az üzemanyagárakra. A holtankoljak.hu adatai szerint a hónap utolsó hetén, kedden kismértékben változnak a nagykereskedelmi árak. Keddtől a benzin díja változatlan marad, a gázolaj ára 3 forinttal emelkedik.

Hétfőn az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

a 95-ös benzinért átlagosan 605,

míg a gázolajért 602 forintot kell fizetni literenként.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Indexnek elmondta, hogy a forintárfolyam változása a hazai üzemanyagárakra hatással lesz. Ám fontos kiemelni, hogy

Izrael válaszcsapása az energetikai infrastruktúráját nem érintette.

„Komolyabb árváltozást remélhetőleg a forintgyengülés nem okoz, de a magyar fogyasztóknak tagadhatatlanul többek kell majd fizetni.” Fontos azt is hangsúlyozni, hogy egész októberben magasabb volt a kőolaj ára, mint napjainkban.

Jelentősebb változások az üzemanyagárakban a véleményem szerint nem lesznek. A forint azért az elmúlt időszakban már tartósan 400 forint környékén alakult

– összegezte az Indexnek Grád Ottó. Ez az árfolyam már beépült az árakba, így néhány forintos változáson kívül mást nem eredményezhet az üzemanyagpiacon, hiszen a kőolaj jegyzésében folytatódik a konszolidáció.

Hátszelet kaphat a forint a héten

A jövő héten sem lesz hiány piacbefolyásoló eseményekből, ezeket Rodic Ádámmal, az MBH Elemzési Centrum elemzőjével vettük végig:

Szerda

Szerdán érkezik a harmadik negyedéves magyar GDP-növekedési adat: ez az adat kulcsfontosságú a magyar gazdaság aktuális állapotának megítélésében. A vártnál lassabb GDP-növekedés ronthatja a forint kilátásait, mivel rövid távon csökkentheti a befektetői bizalmat.

Megismerjük továbbá a német, az amerikai és az euróövezeti GDP-növekedési adatokat: ezek az adatok fontosak a felsorolt gazdasági erőközpontok helyzetértékelésében. Ha az eddigiekhez hasonlóan párhuzamosan látunk gyenge euróövezeti és német adatokat, valamint erős amerikai gazdasági növekedést, akkor az euró további leértékelődése valószínűsíthető a dollárral szemben, ami közvetett hatásokon keresztül a forintot sem támogatná.

Ezen a napon jön ki az ADP Egyesült Államok magánszektorában foglalkoztatottak számának alakulására vonatkozó adata is. Ez az adat az amerikai munkaerőpiac állapotát jelzi. Erős adatok gyengíthetik az eurót és a forintot a zöldhasúval szemben.

Érkeznek a német inflációs adatok is, amelyekből következtetéseket lehet levonni az EKB által meghatározott jövőbeni kamatpályát illetően, amelyet a piac is áraz. Például alacsony infláció esetén lenne mozgástér az EKB további monetáris lazítására, ami gyengítheti az eurót.

Csütörtök

Csütörtökön érkeznek a kínai feldolgozóipari és szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexek (BMI): ezek az adatok segítenek a kínai gazdaság állapotának felmérésében. A gyenge adatok aggodalmat kelthetnek a globális gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatban, ami negatívan érintheti a kockázatosabbnak tekintett eszközöket, így a forintot is. Ez különösen igaz most, hogy sorra gyenge európai és erős amerikai gazdasági indikátorokkal szembesülünk. Egy vártnál rosszabb kínai adat még inkább a dollár malmára hajtaná a vizet.

Ezen a napon várjuk a japán jegybank kamatdöntését. A japán jegybanktól kamattartást várunk, ugyanakkor a kilátások változása esetén a japán jen, így áttételesen a forint árfolyama is jelentősebb elmozdulást mutathat.

Érkezik az euróövezeti inflációs adat is: hasonlóan a szerdai német adathoz, a várttól eltérő euróövezeti inflációs adat is átárazhatja az EKB kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat, így az euró-forint árfolyamra is kihatással lehet.

Ezen a napon figyeljük az Egyesült Államok személyes jövedelmekre vonatkozó adatát is: ez az adat befolyásolhatja az amerikai háztartások fogyasztását és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos kilátásokat. Egy kedvező adatnak dollárerősítő hatása lehet.

Péntek

Pénteken érkezik a GDP-adatok mellett a másik, kiemelten fontos gazdasági adat, a mezőgazdaságon kívül a foglalkoztatottak számának változása az Egyesült Államokból. Ez az adat a szerdai ADP-adathoz hasonlóan az amerikai munkaerőpiac állapotát jelzi, annyi különbséggel, hogy ebben a közalkalmazottak is szerepelnek. Figyelembe kell venni, hogy ezeket a számokat még mindig befolyásolják a közelmúltban bekövetkezett súlyos időjárási események. Kedvező adatok gyengíthetik az eurót és a forintot a zöldhasúval szemben.

Cikkünk írásának pillanatában, délelőtt 10 óra magasságában a 404–405-ös szintek között mozgott a forint.

Korábban azonban Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője jelezte lapunknak, hogy sávot ugrott az árfolyam, így az euró-forint jegyzése a következő időszakban a 400–410-es tartományban, a dollár-forinté a 365–375-ös tartományban mozoghat, így a gyengülés java még előttünk állhat, de az erősödés sincs kizárva.

(Borítókép: Németh Emília / Index)