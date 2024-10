Pénzcentrum: szigorú limitet vezetett be a Mohu, változás jön a palackvisszaváltásoknál

Október 26-tól tranzakciónként 5 ezer forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a Mohu, ezentúl a gépek maximum ebben az értékben adják ki a vásárlási utalványt is. Innentől kezdve több tranzakcióban lehet visszaváltani az italcsomagolásokat, amennyiben 100-nál is több van nálunk – tudta meg a Pénzcentrum az egyik olvasójától.

A lap olvasója egy automatához kiragasztott papíron szembesült az információval, amely szerint a gép maximálisan ebben az értékben tud vásárlási utalványt kiadni. A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány, ezért a limit sokaknak okozhat kellemetlenséget.

Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma október közepére elérte a félmilliárdot, de a Mohu célja, hogy három év múlva az italcsomagolások minimum 90 százalékát visszaváltsák Magyarországon, ahol a becslések szerint évente több mint 3 milliárd italcsomagolás van forgalomban.

A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány, eddig több mint 20 milliárd forintot kértek vissza így a vásárlók. A hazai automatáknál Európában egyedülálló lehetőség, hogy a visszaváltási díjat egyenesen a saját bankszámlára is lehet utalni, a visszaváltók körülbelül 10–15 százaléka választja ezt a megoldást.