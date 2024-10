Tőzsdére tart a magyar bank, amit a jövő kihívásaira építettek

Az Indexnek adott interjúban Hegedüs Éva arról is beszélt, hogy

mi volt a Gránit Bank indulásának motivációja;

mi a BDPST Group szerepe a növekedésben;

milyen további digitális banki innovációkat terveznek;

hol tartanak a tőzsdei bevezetés előkészületei;

miért sikeres az üzleti modelljük;

milyen további lehetőségek nyílhatnak a pénzügyi csoport előtt;

miért fontos a pénzügyi tudatosság ügye;

illetve milyen vezetői filozófiát vall, milyen tanácsokat adna a fiataloknak.

Először ítélték nőnek az idén immár 15. alkalommal átadott EY Év Üzletembere díjat. Mit jelent önnek ez az elismerés?

A munkámban nem az motivál, hogy díjat kapjak, hanem hogy hosszú távon fenntartható, értékes dolgokat csináljak. Persze nagyon jólesik, hogy az EY független bírálóbizottsága érdemesnek talált erre a díjra, és nyomdokaiba léphettem a korábbi, általam tisztelt hazai győzteseknek. Különleges elismerés, hogy Monte-Carlóban én képviselhetem Magyarországot a világ legnagyobb globális cégvezetői versenyében, ahol ugyanúgy, mint Magyarországon, a pénzügyi mutatókon túl többek között az értékteremtést, innovációs képességet, a társadalomra gyakorolt hatást és a személyes vezetői képességeket értékelik. Mindent megteszek azért, hogy a mintegy 70 ország jelöltjei között a legjobb teljesítményt nyújtsam.

Már a Gránit Bank indulásakor a bankszektor elismert szakembere volt. Mi motiválta abban, hogy vállalkozóként a saját pénzét is kockáztatva társalapítója legyen a pénzügyi intézménynek?

Egy bank felépítéséhez világos vízióra, jó szakemberekre és tőkére van szükség. Mind a három feltétel adott volt a Gránit Bank indulásakor. A tőke jelentős részét Demján Sándor biztosította, én a tőle vásárolt részvények révén váltam társalapítóvá. Volt egy világos vízióm, amit a tulajdonos elfogadott, kiváló szakembereket tudtam meggyőzni arról, hogy csatlakozzanak a bankhoz, és a gazdasági környezet is kedvező volt.

Az üzleti modellt arra alapoztuk, hogy a 21. század elején másképp kell bankot építeni, mint az korábban történt. Meggyőződésem volt, és ez azóta sem változott, hogy a digitális technológia gyors terjedése, az internetpenetráció magas szintje, az okostelefonok megjelenése megváltoztatja az életünket, és az ügyfelek egyre nyitottabbak lesznek a digitális pénzügyi megoldások iránt. 2010-ben ez a gondolkodás még újszerűnek számított, többen kockázatosnak tartották, hogy nemcsak a nevemet adom egy ilyen vállalkozáshoz, hanem a megtakarított pénzem is befektetem a bankba. Jóleső érzés, hogy az alapításkori elvárások teljesültek, és a bank az elmúlt 15 évben egyedülálló fejlődési pályát írt le.

Mennyiben nyitott új távlatokat a Gránit Bank növekedési terveiben, hogy tulajdonosi szerkezetében pénzügyi befektetőként 2021 óta a BDPST Group is jelen van?

A BDPST Group a Gránit Bank legnagyobb pénzügyi befektetője, a jelentős tőkeháttér pedig a bank növekedését támogatja. Az új tulajdonos bízik a társaság üzleti stratégiájában, a digitális innovációkban, a bank menedzsmentjében. A bank évről évre kiváló teljesítményt ér el, az elmúlt két év akvizíciói révén pedig ma már bankcsoportként működik.

A pénzügyi mutatók megerősítik azt, hogy a részvényesek jó helyre tették a pénzüket, mert a befektetésük értéke folyamatosan növekszik, és tartósan magas, fenntartható profitabilitást biztosít.

Fontos számomra, hogy a részvényesek elégedettek legyenek, akik számára a mérhető teljesítmény, a pénzügyi mutatók alakulása a mérce. Hozzám hasonlóan valamennyi tulajdonos hosszú távon gondolkodik, amit a legjobban az fejez ki, hogy a Gránit Bank első nyereséges évétől, 2014-től kezdve, a megtermelt adózás utáni eredmény a bank saját tőkéjébe került visszaforgatásra, azaz osztalékfizetésre nem került sor. A bank 2023. év végi 77 milliárd forintnyi saját tőkéjéből mintegy 40 milliárd forintot tesz ki a visszaforgatott adózott eredmény összege. A stratégia kidolgozása, az üzleti célok teljesítése, a részvényesekkel való kapcsolattartás, a bank napi szintű működtetése elnök-vezérigazgatóként az én feladatom és felelősségem. Az eredmények elérése persze soha nem egyéni teljesítmény, hanem mindig csapatmunka. Azon kollégáim mellett, akik 14 évvel ezelőtt velem együtt indultak el az akkor még bizonytalanságokkal teli úton, inspiráló, hogy sok szakembert, köztük a technológiai újdonságok iránt fogékony fiatal fejlesztőket is ma már a kollégáimnak tudhatom. A csapatnak a munkatársaim mellett meghatározó részesei a tulajdonosok, a stakeholderek. Jó alapot ad a jövőbeni építkezéshez, a közös értékteremtéshez az a felállás, miszerint a részvényesek biztosítják a szükséges tőkét, ellenőrzik a kitűzött célok teljesülését, a szakmai munkát pedig a menedzsmentre bízzák.

Közelebb van a tőzsde, mint valaha

Ön nyilatkozta korábban, hogy csaknem egy éve, több nemzetközi tanácsadó cég bevonásával dolgoznak a tőzsdére lépésen. Ha a nyilvános részvénykibocsátásig vezető út egy 100 méteres síkfutás, most hányadik méternél járnak?

Ilyen közel még sohasem voltunk a tőzsdére lépéshez, mint most. Az időzítés a piaci körülmények alapos mérlegelésének lesz az eredménye, és persze addigra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyével is rendelkeznünk kell. A nemzetközi tapasztalatokat értékelve azt is látjuk, hogy a sikeres IPO-k előtt többször jelentős tőkeemelés valósul meg. A Gránit Bank esetében épp a napokban a Cégbíróság az MNB engedélyét követően jegyezte be az MRP szervezet által megvalósított közel 30 milliárd forintos tőkeemelést, amellyel az MRP szervezet a bank több mint 35 százalékos tulajdonosává vált, ezáltal a bank saját tőkéje közel 120 milliárd forintra növekedett.

A tőzsdei bevezetéshez elengedhetetlenül szükséges egy megbízható jövőkép. A bank közgyűlése a napokban fogadta el a 10 éves üzleti tervet, amelynek belső konzisztenciáját és végrehajthatóságát egy, a Big Fourhoz tartozó könyvvizsgáló szakértői vizsgálata is megerősítette.

Ez alapján azt gondolom, hogy a következő évtizedben, azokban a piaci szegmensekben, ahol a bank jelen van, a bankrendszer átlagát lényegesen meghaladó növekedést, kimagasló profitabilitást tudunk elérni. Mindezt az üzleti modellből eredő költséghatékonyságra, a kiváló hitelportfólióra, a digitalizációból fakadó innovációs képességeinkre alapozzuk, amit a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseink várhatóan még tovább fognak növelni.

A Gránit-csoportban ma már a bank mellett van brókercég, alapkezelő és lízingcég is. Milyen szinergiák kínálkoznak, illetve bővülhet-e újabb elemekkel a pénzügyi csoport?

A stratégia részeként megkezdett bankcsoportépítéssel egy új fejezetet nyitottunk, amelynek fő célja, hogy egy dinamikusan fejlődő digitális bankból egy full service pénzintézetté váljunk. Az elmúlt két évben több sikeres tranzakciót is zártunk,

az Equilor,

majd a Gránit (korábban: Diófa) Alapkezelő után

idén a holland De Lage Landen két magyarországi lízingcégével bővítettük a csoportot.

Az üzleti modell helyességét már most mutatják a pénzügyi adatok: a Gránit Bank 2023-ban egyedi szinten 1200 milliárd, csoportszinten pedig 1300 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel zárta az évet. Konszolidáltan több mint 21,5 milliárd forint adózott eredményt értünk el, míg 2023-ban a saját tőkére vetített hozam 19,2 százalék volt a teljes hazai hitelintézeti szektorban, a Gránit Bank tőkearányos profitja (28,8 százalék) a legmagasabb volt a mérlegfőösszeg alapján 10 legnagyobb kereskedelmi bank között. 2024 első fél évének végén a bankcsoport által kezelt vagyon, beleértve az Equilort, a Gránit Alapkezelőt és a Gránit Lízinget, már megközelítette a 3000 milliárd forintot. Külön öröm, hogy a leányvállalatok önállóan is hozzák azt az üzleti teljesítményt és eredményt, amire a befektetéseinket alapoztuk. A csoporttagokkal együtt azon dolgozunk, hogy a további szinergiákat a termék- és szolgáltatáspaletta, az értékesítési csatornák vagy akár a napi operáció vonatkozásában is érvényre juttassuk, ebben bőven van még potenciál. A bankcsoport jövőbeni bővülési lehetőségeit pedig folyamatosan vizsgáljuk.

Főszerepben a digitális innováció

A digitális üzleti modell lakossági, illetve vállalati szempontból is hozzáadott értékkel bír ügyféloldalon. Milyen további digitális fejlesztéseket terveznek?

Kezdetektől a digitális innovációkra építünk, arra, hogy az élenjáró technológiákra alapozva mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben olyan megoldásokat kínáljunk, amellyel érdemes az ügyfeleknek a Gránit Bankot választani, mert magas ügyfélélmény mellett egyszerűvé, kényelmessé és költséghatékonnyá tesszük számukra a mindennapi pénzügyeik intézését. Ezt visszaigazolja, hogy a Gránit Bank jelenleg több mint 200 ezer ügyfélszámlát kezel, és 2024 első fél évében már minden harmadik új lakossági számla a Gránit Banknál nyílt. Az csak hab a tortán, hogy a számlanyitások 98 százaléka end to end digitálisan, azaz szelfivel vagy videóbankon keresztül történt. Nem csak a lakossági ügyfelek preferálják a videóbankon keresztüli számlanyitást, ez évben a vállalati ügyfelek több mint harmada már videóbankon keresztül nyitott számlát, és egyre többen választják a bank azonnali fizetésen alapuló Fair Pay fizetési megoldását is.

A hazai ügyfelek által kedvelt innovációkat más EU-s országokban is elérhetővé szeretnénk tenni. Mérföldkő számunkra, hogy az elmúlt napokban határon átnyúló szolgáltatás keretében beléptünk a román piacra egy többnyelvű applikációval.

Jelenleg a lakossági ügyfelek számára kínálunk szelfis számlanyitást, devizaváltást és betétlekötést lejben, euróban és forintban egyaránt. Ezt a funkcionalitást a jövőben fokozatosan bővítjük majd a hitelkártya és a befektetési szolgáltatások bevezetésével. Versenyképes árazással és a magyar mellett román, illetve angol nyelven biztosított ügyfélszolgálattal az a célunk, hogy a román piacon is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk, és ezzel is megalapozzuk a további országokban történő terjeszkedésünket. Az év hátralévő részében további innovációkkal jelentkezünk: egy mobilalkalmazásban tesszük elérhetővé a mindennapi bankoláshoz és a befektetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, beleértve a befektetési jegyek, a budapesti tőzsdén forgalmazott részvények és az állampapírok vételét és eladását is. Jelenleg az utolsó finomhangolásokon dolgozunk, ügyfeleink pedig rövid időn belül elérhetik és használhatják a befektetési szolgáltatásokkal kibővített mobilappot. A bank nemzetközi szinten is élenjáró technológiai partnerrel dolgozik a generative és agentic AI-alapú innovációkon. E technológiában rejlő potenciál kiaknázásával nemcsak az ügyfélélményt szeretnénk új szintre emelni, hanem a működési hatékonyságot is még tovább kívánjuk növelni. Már teszteljük a Gránit Guru névre keresztelt virtuális banki ügyintézőnket, aki majd személyre szabott szolgáltatást fog nyújtani a nap 24 órájában.

Mit gondol a hagyományos bankok és a fintechszolgáltatók, neobankok piaci egyensúlyáról? Hosszabb távon, akár 10-20 év múlva milyen technológiai trendek határozzák majd meg a pénzügyi szektort?

A folyamatosan fejlődő technológia új lehetőségeket teremt az élet minden területén, így a pénzügyekben is. Az elmúlt években a digitalizációban és a hagyományos AI-ban rejlő potenciált használták ki a piaci szereplők, mint ahogy tettük ezt mi is. A bankolás következő horizontját már rövid távon is a generative és agentic AI vezérelt megoldások jelentik, és szerintem azok a szereplők nyernek piacot, akik ezt a lehetőséget minél jobban kiaknázzák. Az elmúlt évtizedben a fintechszolgáltatók és a neobankok elsősorban a user experience tekintetében törtek előre, közülük szerintem azok maradnak hosszú távon is jelentős piaci szereplők, akik szélesíteni tudják a termékválasztékot, és nem csak egy-egy szegmenst fognak kiszolgálni. Azt gondolom, hogy a bankszektorban a verseny erős marad, mindig lesznek új, feltörekvő innovatív szereplők, akik piacot képesek szerezni, a hagyományos bankok pedig erősíteni fogják a digitális kiszolgálást. A mindenkor élenjáró technológia alkalmazásán túl, amelynek jelentősége a jövőben még jobban felértékelődik, hosszú távon is fontos szerepe lesz a tőke nagyságának, a transzparens működésnek, az ügyfél és a bank közötti bizalmi kapcsolatnak, a biztonságnak és nem utolsósorban a szakértelemnek.

Következetes, kemény munka

Ön a Magyar Bankszövetség Pénz7 programjának a szponzora. Mit mutat 2024-ben a társadalmi látlelet a pénzügyi edukáció terén?

Nagyon jó megtapasztalni, hogy a European Money Weekhez csatlakozó Pénz7 programban milyen sok szereplő működik együtt, a különböző minisztériumok, az MNB, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, más civil szervezetek, iskolák, gyerekek. Én a kezdetektől fontosnak éreztem, hogy az iskolás korú gyerekek minél korábban megismerjék a pénzügyileg helyes döntések fontosságát. Jó érzés visszaemlékezni arra, hogy 2015-ben egyetlen beszélgetés elég volt ahhoz, hogy az akkori Oktatási Minisztérium államtitkár asszonya egyetértsen azzal, hogy szükséges legalább évente egy osztályfőnöki órát tartani az általános és középiskolákban a pénzügyi tudatosság témában, ahová külső szakemberek is meghívást kapnak. Az iskolákban elindított programsorozat eredményes, míg 2015-ben 660 oktatási intézményből mintegy 90 ezer diák vett rajta részt, addig idén már 1250 iskola több mint 200 ezer diákja tanult rendhagyó tanóra keretében a pénzügyekről, ami bizakodásra ad okot. A teljes társadalmat tekintve azonban még sok a tennivaló, ahogy az a felnőtt lakosság pénzügyi felkészültségét elemző tavalyi OECD-jelentésből is kiolvasható. A felmérés szerint bár pénzügyi tudásban, azaz a fogalmak ismerete alapján a magyar lakosok a legjobbak között vannak, ugyanakkor az ismeretek alkalmazásában, a tudatos pénzügyi magatartásban jelentős lemaradás van.

Mit tanácsol azoknak a fiatal vállalkozóknak vagy vezetőknek, akik hasonló sikereket szeretnének elérni, mint Hegedüs Éva?

Nehéz tanácsot adni, inkább néhány saját gondolatot szeretnék megosztani. Fontos, hogy az ember bízzon magában, tűzzön ki elérendő célokat, és azokért következetesen, keményen dolgozzon. Tudomásul kell venni, hogy időnként vannak mélypontok, ilyenkor nem szabad vagy csak rövid ideig érdemes csüggedni, arra kell a fókuszt helyezni, hogy mit tanultunk a kudarcból, legközelebb mit csinálhatnánk jobban. Jó, ha vannak családtagjaink, barátaink, partnereink, munkatársaink, akikkel szívesen vagyunk együtt, akikkel szívesen dolgozunk, hiszen eredményeket elérni csak csapatban, együtt lehet.

Meggyőződésem, hogy az igazi vezető nem az, akit kineveznek, hanem az, akit követnek.

Ahhoz, hogy valakit kövessenek, tapasztalatra, a munka iránti szeretetre, nyitottságra, alázatra, kitartásra, együttműködésre, kreativitásra, bátorságra, folyamatos tanulásra és persze időnként szerencsére is szükség van. Mindezek előtt azonban különösen fontos az önazonos értékrend, a boldog és kiegyensúlyozott magánélet.

A szabadidő annál értékesebb, minél kevesebb van belőle. Mi az, ami kikapcsolja, feltölti önt?

Szerencsés vagyok, mert nekem a munkám a hobbim is, amikor dolgozom, azt nem teherként élem meg. Ha mégis rábeszélem magam, hogy ne a bank előtt álló feladatokon gondolkodjam, akkor a kikapcsolódást a családom, a barátaim, a mozgás és az olvasás jelentik. Otthon egyszerre több könyv is körülöttem van, életrajzi művek, társadalomtudományi és szépirodalmi kötetek. Rendszeresen sportolok, mert ez az aktivitás is szükséges ahhoz, hogy tudjak hosszú munkaórákat dolgozni. Nagyon fontos számomra a családom, büszke vagyok két felnőtt fiamra, két menyemre, és van egy tündéri kétéves unokám. Egy szeretettel teli környezetben nőttem fel, szüleim példáját követve a család számomra is a szeretet színtere, fontos, hogy számíthassunk egymásra, támogassuk egymást. Vasárnaponként, amikor együtt vagyunk, többnyire én főzöm az ebédet, nagy sétákat teszünk a közelben, és sokat beszélgetünk.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)