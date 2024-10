A DK szerint 400 milliárd forintnyi uniós támogatást bukhat az év végén Magyarország

A DK közleménye szerint „először ismerte el hivatalosan az Európai Bizottság, amit régóta sejtettünk: Orbánék semmi nem tettek, hogy hazahozzák az uniós pénzeket”. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője levelet írt Johannes Hahnnak, az Európai Unió költségvetési biztosának, amelyben hivatalos tájékoztatást kért arról, mit tett az Orbán-kormány, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó pénzt.

Arról is tájékoztattak, hogy a bizottság a következőt válaszolta levelében: „Magyarország 27 »szupermérföldkő« teljesítésére tett vállalást az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Mivel a szupermérföldköveket eddig nem teljesítették, jelenleg nem fizethető ki egyetlen kifizetési kérelem sem.”

Dobrev Klára szerint: „Orbánék hiába hazudták, hogy most már kinyújtásnyira a megállapodás, valójában az elmúlt két évben egyetlen kapavágást sem tettek azért, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, miközben a magyar gazdaság iránti rendkívül törékeny bizalom maradéka arra az ígérgetésre épült, hogy ezek a források meg fognak érkezni.”

A DK EP-képviselője arról is beszélt, hogy Orbán Viktor a magyarok jövőjével hazardírozik, és ezt most már az Európai Bizottság is hivatalosan megerősíti.

Ha a bizalom elvész, akkor a mai 404 forintos euró helyett felkészülhetünk az 500 forintos euróra. Ha Orbánék nem lépnek, akkor a 2008-as nagy világgazdasági válságnál is nagyobb összeomlás fenyegeti a magyar államot. Ha Orbán továbbra is az unió toporzékoló kisgyerekét játssza, akkor 64 nap múlva a magyarok csak ebben az évben mintegy 400 milliárd forintot végleg elveszítenek

– jelentette ki, hozzátéve: Ha a magyar kormány 2025-ben sem hajlandó a feltételeket teljesíteni, 2026-ra ezermilliárd forintos forrásvesztés várható, mert akkor az újjáépítési alap pénzeit is elveszthetjük.

A magyar kormánynak 64 napja van, hogy lépjen, és hogy ne veszítsen el minden magyar háztartás karácsony előtt 100 ezer forintot – zárta sajtótájékoztatóját Dobrev Klára, aki azt is elmondta: A DK benyújtotta azokat a javaslatokat a parlamentnek, amelyek végrehajtásával haza lehetne hozni az uniós pénzeket.

Nemrég Ujhelyi István, az Európai Parlament korábbi képviselője írt az Indexen véleménycikket arról, hogy direkt veszni hagy a kormány 400 milliárd forintnyi uniós pénzt.