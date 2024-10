Szétverték és a gödör mélyére lökték a forintot

Ismét mélyponton a forint, kedd délután fél három körül több mint 405 forintba került egy euró. A magyar deviza legutóbb 2022 decemberében volt ilyen erős lejtmenetben. Szakértők szerint az sem kizárt, hogy hamarosan 410 forintnál is többet kell fizetni egy euróért.

Vegyesen mozgott a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése fél hétkor 404,49 forintra gyengült az előző esti 404,65 forintról. A dollár árfolyama 374,13 forintra erősödött 374,07 forintról, a svájci franké pedig 432,55 forintra emelkedett 432,32 forintról. Az eurót 1,0812 dolláron jegyezték kedden reggel a hétfői esti 1,0814 dollár után.

Dél körül 405,231 forintot felett kellett fizetni egy euróért, ezzel újabb mélypontjára esett a forint. Fél egy előtt valamivel 404,835-ön állt a jegyzés, pár perccel fél egy után pedig már 404,780 körül mozgott az euró–forint árfolyam, míg

14:22-kor ismét 405 felett volt a jegyzés, egészen pontosan 405,207-en.

Az Economx szerint az Egyesült Államokból és az eurózónából a héten érkező makroadatok befolyásolhatják a devizapiacokat, valamint a közelgő amerikai elnökválasztást is nagy befolyásoló erővel bír, így az árfolyamokkal kapcsolatban változékony hétre lehet számítani.

A lap azt is kiemeli, hogy a geopolitikai helyzet romlásának is nagy szerepe van abban, hogy az euróval szemben utoljára 2022 decemberében volt ilyen erős lejtmenetben a forint. A szakértők szerint hamarosan akár 410 forintba is kerülhet az euró.