Beruházási pályázatokra vár a kkv-szektor, különösen a termelő-gyártó iparvállalatok. Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv egyben új reményt is jelent, elvégre a Demján Sándor Programon keresztül a hazai kkv-k méretének duplázására is kitűzte célul a gazdaságpolitika. Egy tervezet szerint nagy lehetőség a cégeknek az 1+1 Eszközberuházás és Technológiai Fejlesztés Támogatási Program is, amely 50 milliárd forintos kerettel vehet rajtot hamarosan.