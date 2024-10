Egyhangú döntés született a parlamentben, változások jönnek a készpénzfelvételnél

Tordai Bence független országgyűlési képviselő a közösségi oldalán jelentette be kedden, hogy 250 ezer forint lesz az ingyenes készpénzfelvételi plafon, ha az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága és plenáris ülése is támogatja az általuk a Fogyasztóvédelmi Albizottságban egyhangúan megszavazott javaslatot.

A képviselő szerint a 10 éve változatlan összegű, 150 ezres ingyenes készpénzfelvételi limit mára elinflálódott, ezért is volt indokolt Vajda Zoltán (MSZP) korábbi törvénymódosító javaslata, amely a minimálbérhez kötötte volna ezt az összeget. Hozzátette, a kormánypártok meglepő nyitottságát látva Z. Kárpát Dániel (Jobbik), az albizottság elnöke lecsapott a lehetőségre, és közösen támogatható javaslattá gyúrta az eredeti indítványt.

Ez nem világnézeti kérdés: egyértelműen a fogyasztók érdekeit szolgálja, számukra biztosít alacsonyabb költségeket, a kiugróan jövedelmező magyar bankrendszer pedig vidáman elbírja ezt a profitcsökkenést. Ma már biztos megérte bejönni a Parlamentbe

– zárta bejegyzését Tordai Bence.

Az Index már tavaly is foglalkozott a témával, hiszen az ingyenes készpénzfelvételi limit összege az elmúlt tíz évben erősen elinflálódott, ma már jóval kevesebb mindenre elég a meghatározott 150 ezer forint, mint 2014-ben. Ezúttal törvényjavaslat formájában is benyújtották, de mivel ellenzéki kezdeményezésről van szó, senki számított arra, hogy bármi lesz az ügyből.

Ezzel kapcsolatban arról is írtunk, hogy 14 év alatt mindössze 9 alkalommal ment át ellenzéki törvényjavaslat, pedig dolgoztak serényen a nem kormányon lévő honatyák és honanyák is, több mint 1600 beadványuk volt a szűk másfél évtized alatt. Ez sem volt elég ugyanakkor, hogy sikerrel vegyék az akadályokat. Az első kétharmad óta viszont meglepő módon voltak elkaszált kormányzati beadványok is.

Néhány helyen egyébként már elérhető a bolti készpénzfelvétel is. A cash-back szolgáltatással a vásárlók csak akkor tudnak készpénzt felvenni a boltban, ha minimum 3 ezer forintért vásárolnak, a felvehető készpénz összege kerek 1000 forint lehet csak, minimum 1000 és maximum 20 ezer forint vehető fel egy alkalommal.