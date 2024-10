A Balaton már kevésbé érdekes, Budapest azonban továbbra is milliókat csalogat

Bár a magyarok már kicsit visszább fogták a belföldi nyaralásokat, a külföldiek továbbra is özönlenek Magyarországra, a turisztikai ágazat pedig – ha csak hajszállal is – 2024 szeptemberében is emelkedő tendenciát mutat. Az előző év hasonló időszakához képest a vendégek és az eltöltött vendégéjszakák száma is növekedett.