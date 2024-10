A viharos gazdasági hullámokat kimozogva robog tovább a magyar agráróriás

198,66 milliárd forintos konszolidált árbevételt termelt az UBM Csoport a 2023–2024-es üzleti évben a 2022–2023-asban elért rekordszintű, 231,61 milliárd forintos bevétel után. Az árbevétel csökkenésének elsődleges oka az árkörnyezet változása volt: a 2023–2024-es üzleti évben – a bázisidőszakhoz viszonyítva – mind a takarmányok, mind a szemes termények egységárai – több esetben 50 százalékot is meghaladó mértékben – csökkentek, ami mind a kereskedelem, mind a gyártás eladási áraiban jelentkezett. Ezzel párhuzamosan a cégcsoport adózott eredménye a 2023–2024-es üzleti évben elérte az 1,43 milliárd forintos szintet, ami a 2022–2023-as üzleti év 913,11 milliós értékéhez képest mintegy 57 százalékos bővülést jelent.

A kibocsátási volumenek ugyancsak jelentősen növekedtek a lezárt üzleti évben. A gyártott takarmányok mennyisége 4 százalékkal, 454 ezer tonnára nőtt, a fő fehérjehordozók (szójadara és szójabab) kereskedelme 21 százalékkal, 240 ezer tonnára emelkedett, míg a szemes termények és olajos magvak volumene 27 százalékkal, 1,05 millió tonnára bővült. A teljes gyártott és kereskedett forgalom így összességében 19 százalékkal nagyobb, 1,74 millió tonna lett a 2023–2024-es üzleti évben.

Egyre bővülő export

A vállalatcsoport a 2023–2024-es üzleti évben jelentősen növelte exportból származó árbevételének arányát, így – története során először – a cégcsoport konszolidált éves árbevételének már több mint fele származott exportból:

Míg a 2022–2023-as üzleti évben a cégcsoport teljes éves árbevételéből 47,5 százalékot tett ki az export súlya,

tett ki az export súlya, addig ez az arány az utolsó lezárt üzleti évben már elérte az 54,3 százalékot.

A cégcsoport összesen 15 országba exportál; konszolidált árbevételének 25,2 százaléka a régióból – elsősorban a román piacról –, míg közel 29 százaléka Nyugat-Európából – főként Olaszországból, Ausztriából és Németországból – származik.

Terjeszkedés, vertikumbővítés

A csoport a 2023–2024-es üzleti évben is folytatta beruházásait és nemzetközi terjeszkedését.

Az évi 150 ezer sertés kibocsátására képes Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft. tulajdonrészének megvásárlásával a cégcsoport tovább bővítette működési vertikumát, így az élőállat-tenyésztésben is aktív szereplővé válik. Az előző üzleti évben megvásárolt vállalat fejlesztése folyamatos: a vállalat egy év alatt megduplázta sertésintegráció-kibocsátását.

A cégcsoport a lezárt üzleti év első felében megalapította legújabb kereskedelmi irodáját Olaszországban. A milánói székhelyű UBM Italy S.r.l. 2024. június 30-ig 22 ezer tonna árut forgalmazott, és a tervek szerint a 2024–2025-ös üzleti évben már 160 ezer tonna, takarmánygyártáshoz szükséges kukoricával, búzával, szójababbal, árpával, valamint napraforgó-, repce- és szójadarával kereskedik majd Olaszországban, ráadásul három éven belül az olasz importpiac 2–3 százalékát megszerezheti.

A cégcsoport romániai leányvállalata, az UBM Agri Trade által tavaly megvásárolt logisztikai központ elsősorban a konstancai piacra fókuszál, amely jelenleg a régió legnagyobb likviditású piacát jelenti. Az UBM a Budești városában található logisztikai központ vasúti összeköttetésének fejlesztését hajtotta végre az idei év első felében.

A vállalat törekszik a gyártási és kereskedelmi tevékenysége során felhasznált energia csökkentésére, és a megújuló források minél nagyobb arányú használatára, ezért a 2023–2024-es üzleti évben megkezdte egy 4000 kW-os napelempark építését Nyírmeggyesen. A termelés megkezdése jövő tavasszal várható.

„Cégcsoportunk a lezárt üzleti évet befolyásoló globális makrogazdasági kihívások ellenére is eredményes évet zárt. A következő évben is folytatjuk a tavaly meghirdetett hároméves növekedési stratégiája megvalósítását. Ezzel párhuzamosan arra is törekszünk, hogy 408 munkatársunk és folyamatosan bővülő részvényesi körünk számára is értéket teremtsünk, valamint – többek között kutatás-fejlesztési tevékenységünk révén – hozzájáruljunk a hazai mezőgazdaság teljesítményének bővítéséhez, mindezt a fenntarthatóság növelése és a takarmányhasznosulás javítása mellett” – jegyezte meg az éves eredmények kapcsán Horváth Péter, a vállalatcsoport vezérigazgatója.

A vállalat az éves jelentésével együtt publikálta ESG-jelentését, amely már szabványosított (GRI) formában tartalmazza a cégcsoport előző üzleti évéhez tartozó felhasználási és kibocsátási értékeit. A jelenleg folyamatban lévő üzleti év zárásakor az ESG-jelentés már az éves jelentés integrált részeként fog megjelenni.

Az 1996-ban alapított UBM 1,7 millió tonnás forgalmával Magyarország egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője, és 454 ezer tonnás saját termelési volumenével piacvezető takarmánygyártó cégcsoportja. A vállalatcsoport a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) egyetlen agráripari cége, amely az utolsó kereskedési napon 1450 forintos árfolyamon zárt.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)