Ezermilliárd forintos fejlesztést hajtott végre a kormány, több település is érintett

A magyar víziközmű-ágazat az egyik legsikeresebb időszakát zárta, az elmúlt bő egy évtizedben mintegy ezermilliárd forintnyi fejlesztést hajtott végre a kormány a szakágban – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) vízgazdálkodásért felelős államtitkára kedden Kazincbarcikán, a térséget is érintő víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos projekt zárórendezvényén.

V. Németh Zsolt elmondta, egyebek közt megduplázódott az országban található szennyvíztisztító telepek száma, és míg a nem megfelelő vízminőségű települések száma az uniós csatlakozáskor 365 volt, mára 9-re csökkent. Hozzátette, a magyarországi lakásokat illetően több mint 96 százalékos az ivóvízellátás, és a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással érintett lakások aránya is 84 százalékos.

Az államtitkár véleménye szerint új célok mentén, más módon kell folytatni a fejlesztéseket, hiszen – mint mondta – a globalizáció, a klímaváltozás és az energiaváltozás mind új kihívások. Az új időszak egyik kiemelt feladata lesz például a szennyvízcsatorna-hálózat teljessé tétele. Ebben az évben a kormány mintegy 200 milliárd forintot fordít a víziközmű-hálózatok fejlesztésére, ebből mintegy 100 milliárd forint rekonstrukciós kivitelezést, beruházást jelent – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, „jó alapokkal és rendszerrel indulhatunk a jövőbe”, hiszen mostanra szervezetileg is megváltozott a magyar víziközmű-szolgáltatás. Míg 2010-ben 400 szolgáltató látta el ezt a feladatot az egész országban, ez a szám mára 35-re szűkült. Arról is beszélt, hogy ez az integráció nagyobb biztonságot nyújt a településeknek, és a térséget érintő beruházás is jó példa arra, hogy vízbázisok összekapcsolásával, térségi igények más módon való kielégítésével optimális ellátás biztosítható, megfelelve a másféle követelményeknek.

Kulcsfontosságú projektek

V. Németh Zsolt szerint a Borsod megyei regionális víziközműrendszerek bővítése keretében távvezetékek építése, az ÉRV Zrt. Miskolc-borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése, valamint a Verpelét és térsége biztonságos vízellátása című projektek kulcsfontosságúak a régió fejlődése szempontjából.

Ismertette, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV Zrt.) koordinációjában 13,5 milliárd forint európai uniós forrás felhasználásával több mint 70 kilométer teljesen új regionális hálózat épült ki a kapcsolódó létesítményekkel együtt. Ezzel mintegy harminc település stabilabb vízellátása valósul meg.

A beruházások nemcsak a térségi vízszolgáltatás biztonságát és hatékonyságát növelik, hanem erősítik a közösségek közötti kapcsolatokat is, és választ adnak Északkelet-Magyarország speciális vízrajzából eredő kihívásokra – mondta V. Németh Zsolt az MTI tájékoztatása szerint.