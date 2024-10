A benzinkutakon is jön a Black Friday, csütörtöktől olcsóbban tankolhatunk

Október utolsó napján is változnak az üzemanyagárak, a holtankoljak.hu információi szerint a benzinért 3, a gázolajért pedig 2 forinttal fizetünk majd kevesebbet.

A csütörtöki napon az átlagárak a következőképpen alakulnak:

Az átlagárakhoz képest egyes kutakon a benzinért 559, a gázolajért pedig 574 forintot kell fizetni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő reggel bő egyéves mélyponton találta magát a forint az euróval szemben, a 405-ös szinthez közelített az árfolyam. Már hetek óta a 400-as lélektani szint fölött bolyong a fizetőeszközünk, és nem találja az erősödéshez vezető utat. Ebben főleg a dollár erősödése és a geopolitikai konfliktusok kiéleződése játszik szerepet.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Indexnek elmondta, hogy a forintárfolyam változása a hazai üzemanyagárakra hatással lesz. Ám fontos kiemelni, hogy Izrael válaszcsapása az energetikai infrastruktúráját nem érintette. „Komolyabb árváltozást remélhetőleg a forintgyengülés nem okoz, de a magyar fogyasztóknak tagadhatatlanul többek kell majd fizetniük.” Fontos azt is hangsúlyozni, hogy egész októberben magasabb volt a kőolaj ára, mint napjainkban.

– összegezte az Indexnek Grád Ottó. Ez az árfolyam már beépült az árakba, így néhány forintos változáson kívül mást nem eredményezhet az üzemanyagpiacon, hiszen a kőolaj jegyzésében folytatódik a konszolidáció.

Jelentősen drágulhat az üzemanyagok ára, mivel adóemelésre készül a kormány – állítja a Független Benzinkutak Szövetsége. Meglátásuk szerint a visszamenőleges hatályú adóztatás a lakosság pénztárcáját fogja terhelni amellett, hogy ismét nehéz helyzetbe hozza a kis benzinkutakat.

Az érdekvédelmi szervezet az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása ellen szólalt fel, miszerint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében a benzinkutakat arra köteleznék, hogy a 2023-as eladásaik után jóval magasabb adót fizessenek. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az ATV-nek ezt úgy értékelte, hogy ezt főleg a lakosság fogja megfizetni, ahelyett hogy kizárólag a nagy energiafelhasználókat terhelnék ezzel.

A benzinkutak 2025-ös adóbevallásánál így már szignifikáns emelés jelentkezik, azaz 17 forint per liter lesz az adóteher, ez 50 ezer forint per gigajoule-t jelent, illetve 2027-re ez az összeg 32 forint per literre fog növekedni