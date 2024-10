Pozitívabb lakásvásárlási tapasztalatokról számoltak be azok, akik először azt mérik fel, hogy mennyit költhetnek ingatlanra – derült ki az egyik ingatlankereső oldal felméréséből. Kevesebben ugyan, de vannak, akik előbb álmaik otthonát keresik meg, és azt követően nézik meg, van-e rá elég fedezetük. A vásárlás előtti alapos körülnézés azért is nagyon fontos, mert – ahogy arról az Index több ízben beszámolt –, a minőségi otthonhoz jutás igencsak drága mulatság Magyarországon.

Ahogy arról az Index hasábjain több alkalommal is írtunk: nem egyszerű Magyarországon ingatlanhoz jutni, akár vásárlásról, akár bérlésről beszélünk. (A hazai ingatlanpiacon 90 százalék körül alakul a saját tulajdon aránya.) Röviden összefoglalva: magas ingatlanárak és szintén magas bérleti díjak, amelyeket alacsony fizetésekből kellene kigazdálkodni.

Bár időbe telt, de úgy tűnik, hogy a kormány is felismerte, hogy lakhatási válság keseríti meg honfitársaink életét, ezért a gazdasági semlegességre keresztelt program egyik sarokpontjaként határozták meg a megfizethető lakhatást. Ennek érdekében több javaslat is megszületett a döntéshozók fejében, amikről a kommunikáció már elindult, konkrétumok a közeljövőben várhatók.

A kabáthoz célszerű a gombot varrni, nem fordítva

A nehézségekből, illetve a magas árakból is kiindulva az ingatlan-adásvétel a vásárlási szándék megszületésétől számítva sokaknak több hónapig tartó stresszes procedúrát jelent. A lakosság általában két taktikát követ: vannak, akik előbb megnézik, mennyi pénzük van ingatlanvásárlásra, és aztán kezdenek lakást keresni, mások pedig az igényeiknek megfelelő ingatlan felkutatásával kezdik a folyamatot. A zenga.hu megbízásából készített reprezentatív kutatásból az derült ki, hogy nyugodtabbnak ítélték az ingatlanvásárlást azok, akik először végiggondolták az anyagiakat, mint azok, akik előbb kiválasztották az áhított lakást vagy házat.

Az ingatlankereső portál felmérése szerint a vásárlók kétharmada először a pénzügyi lehetőségeit méri fel, így a többségnek pozitív élményben volt része. A válaszadók fele ugyanis úgy nyilatkozott, hogy rendben ment mindent, nem csinálná másként, és nyugodtabb volt, hogy tudta, milyen értékű ingatlanban gondolkodhat. Persze közöttük is voltak olyanok (36 százalék), akik anyagi lehetőségük számbavétele után kénytelenek voltak leadni eredeti igényeikből.

Ez leginkább a nőkre és az elsőlakás-vásárlókra jellemző a válaszok alapján, míg azok között, akik először a költségeket mérik fel, a többség már több lakásvásárláson átesett. A kutatás szerint őket megnyugtatta a tudat, hogy csak az anyagi lehetőségük felmérése után gondolkodtak el, milyen ingatlant is képesek megvásárolni. A válaszadók 22 százaléka bár felmérte pénzügyi lehetőségeit, utólag mégis újra kellett kalkulálnia az anyagi fedezetet a kiválasztott lakásnál. Az első lakást vásárlók közül többen jártak így, mint az ingatlanvásárlásban tapasztaltak.

Rizikósabb taktikának tűnik, de az ingatlanvásárlók 11 százaléka előbb a lakást választotta ki, és csak azután nézte meg, egyáltalán hogyan és miből tudja azt megvenni. Harmaduk mégis azt mondta, hogy teljesen elégedett volt a folyamattal, nem csinálná másként. Viszont 28 százalékuk sokat aggódott a pénz miatt, 10 százalékuk pedig végül csalódott, mivel nem sikerült előteremteni a szükséges fedezetet. További 10 százalékuk pedig változtatni kényszerült a lakásigényein.

Az ingatlanvásárlás és -eladás egy hosszú, bonyolult és széttagolt folyamat, amit általában egyszer-kétszer tapasztalunk meg életünk során. Ám számos egyszerű lépéssel és innovatív megoldással csökkenthetjük a stresszt. A zenga.hu oldalon, felismerve az ügyfelek tájékozódási igényét, nemcsak több mint 150 ezer hirdetést kínálunk, hanem olyan szolgáltatásokat is, mint az ügyvédkereső vagy a finanszírozást támogató kalkulátorok

– mondta Lipták Zsuzsa, a zenga.hu ügyvezetője.

Alig vannak olyanok, akik másra bízzák az ingatlankeresést

A felmérésből az is kiderült, hogy amikor ingatlant keresnek az emberek, akkor a legmagasabb arányban ingatlanhirdetési oldalakon böngésznek (41 százalék), de jelentős a közösségi média szerepe is (21 százalék), illetve az egyéb apróhirdetési oldalaké (24 százalék). Az ismerősi körben is sokan kérdezősködnek, hogy nem tudnak-e számukra megfelelő, eladó házról vagy lakásról (19 százalék). Mindössze 2 százalék mondta azt, hogy teljesen rábízza magát a szakemberekre, maguk nem is keresnek.

Egyébként minden harmadik lakást, házat vásárló igénybe veszi ingatlanközvetítő segítségét. Főleg a férfiak, a fiatalok és a nem első ingatlanjukat megvásárlók azok, akik ingatlanközvetítő szolgáltatását szeretnék igénybe venni. Azzal tisztában vannak az emberek, hogy mindez magasabb ingatlanárral jár a jutalék miatt, általában 1–5 százalék közötti mértéket említettek a válaszadók. A felmérés szerint ugyanakkor nemcsak a jutalék mértéke számít az ingatlanközvetítő kiválasztásakor, hanem a kapcsolódó szolgáltatásokat is figyelembe veszik a megbízók.

Mindent (is) érdemes leellenőrizni

A stresszfaktor csökkentése érdekében összegyűjtöttünk hat egyszerű lépést:

Kérje ki a kiszemelt ingatlan tulajdonlapját a Földhivatalból – ebből kiderül, hány tulajdonosnak kell beleegyeznie az eladásba.

Családi házak esetében kérje el az építési szabályzatot és a tervmásolatot – igazán kellemetlen egy nem várt bírság, mert az építtető figyelmen kívül hagyott valamit.

Társasházi lakás esetén célszerű áttanulmányozni az alapító okiratot és az SZMSZ-t (szervezeti és működési szabályzat) – nehogy, például kutyásként, későn derüljön ki, hogy tilos az ebtartás.

Ha hitelfelvétellel történik a lakásvásárlás, akkor lehetőség van előzetes és azonnali értékbecslésre, amivel jelentősen felgyorsítható a folyamatot.

Mindenképpen ellenőrizze a lakás műszaki állapotát, nehogy pénznyelő legyen!

A környék felfedezése – célszerű kideríteni, milyen a közlekedés, kivilágítottak-e az utcák, milyen fontos szolgáltatások vannak a környéken.

(Borítókép: Index)