Itt van Nagy Mártonék válasza Magyar Péternek

„Magyar Péter Brüsszelből diktált hazugságaival szemben a magyar gazdaság éppen azért mutatja a fordulat jeleit, mert a magyar lakosság és családok fogyasztása és bizalma megerősödött. Ez a mindennapokban azt jelenti, hogy a családok többet költenek a boltokban és többet tudnak utazni” – többek között így reagált közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium a Tisza Párt elnökének korábbi kijelentéseire.

Magyar Péter a Klubrádióban olyan kijelentések tett, mint például hogy Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert inkább gazdaság-visszafejlesztési miniszternek vagy éppen Nagy „majd jövőre megcsináljuk” Mártonnak, vagy Óz, a nagy varázslónak kellene hívni. A vártnál is gyengébb GDP-adatról a Tisza Párt elnöke úgy vélte, még bizonytalan, hogy a negyedik negyedévben is csökken-e a gazdaság, csak az a biztos, hogy ezt Nagy Márton sem tudja.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a rémhírek helyett a tényekkel kéne foglalkozni:

Már az év második negyedévében helyreállt a kiskereskedelmi forgalom, augusztusban pedig éves bázison 4 százalék felett emelkedett, az év hátralevő részében pedig tovább nő, ezzel az áruk fogyasztása egyértelműen felfelé húzza a teljes gazdasági teljesítményt. A turizmus is szárnyal, az év első kilenc hónapjában 5 százalékkal, 35 millióra emelkedett a vendégéjszakák száma 2023 azonos időszakához képest.

Most a gazdasági minisztérium azt is kiemelte, hogy mindez azért vált lehetségessé, mert a kormány leszorította az inflációt és egy éve nő a fizetések vásárlóereje. Nagy Márton tárcája szerint a keresetek nominálisan 14 százalékos ütemben nőnek, így az átlagkereset már 634 ezer forintra rúg. Ez nem jelent mást, minthogy jelenleg 77 ezer forinttal keresnek többet a dolgozók, mint egy évvel korábban. A reálbér pedig csak augusztusban 9,4 százalékkal nőtt.

A belső konjunktúra, amelyre a kormánynak hatása van, helyreállt. A gazdasági növekedést a külgazdasági tényezők húzzák vissza, ezen belül is elsősorban a német ipar szenvedése. Hiába állítja Magyar Péter hazug módon, hogy a német gazdaság újra növekedési pályán van, 2023-ban is recesszióban volt és az idei évben is alig mutatja az élet jeleit