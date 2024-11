Minden barnát megkóstoltunk – az Index nagy kakaóstej-tesztje

A kakaó gyerekkorunk egyik kedvenc itala, amit felnőttként sem vetünk meg. Számos előregyártott verziója elérhető a boltokban. A kiskereskedelmi egységekben kapható italokat a köznyelvben egyszerűen kakaónak hívjuk, ám ez a termék címkéjén többféleképpen szerepelhet. Találkozhatunk kakaós tej, kakaós ital, vagy egyszerűen csokoládés tej, illetve tejital variációkkal is.

A kakaó egy nagyrészt tejből, és kakaóporból készült ital. Hidegen és melegen is fogyasztható. Elődjét a maják hozták létre: első csokoládéitalt körülbelül 2500–3000 évvel ezelőtt, a kakaóital pedig i. sz. 1400-ban az azték kultúra lényeges részét képezte, amikor is xocōlātl néven emlegették, ami magyarra fordítva „csípős ital” fűszerekkel őrölt kakaóbabból készült, és italként szolgált.

Ezt írja a kézikönyv

Nézzük, mit ír a Magyar Élelmiszerkönyv, amelyben a kakaó az ízesített tejkészítmények, valamint a tejalapú italok között is szerepel.

Az ízesített készítmények „olyan készítmények, amelyeket tejből, ízesítőanyagok, továbbá színezékek és egyéb adalékanyagok hozzáadásával állítottak elő. Az ízesített késztermékben a tejhányad legalább 70 százalék (m/m) legyen. Állományuk folyékony, zselírozott vagy szilárd lehet. A termék nem tartalmazhat olyan összetevőt, amely a tej komponenseinek helyettesítésére szolgál”.

Míg a tejalapú italok „olyan készítmények, amelyekben a tejhányad legalább 50 százalék (m/m), de nem éri el a 70 százalékot (m/m), és az előállításukhoz savót, írót, permeátumot, esetleg vizet vagy ezek keverékeit, ízesítőanyagot, továbbá szükség szerint színezékeket és egyéb adalékanyagokat is felhasználnak”.

Az ízesített tejkészítmények megnevezése tartalmazhatja a „tej” szót, például „karamellás tej”, „gyümölcsös tejkészítmény”.

A termék megnevezésében fel kell tüntetni a hőkezelésre utaló kifejezéseket. A megnevezés részeként vagy ahhoz kapcsolódóan feltüntethető a termék zsírtartalma tömegszázalékban, például „Kakaós tej 0,7 százalék”, „Kakaós tej 0,7 százalék zsírtartalommal”. A jelölésen feltüntetett zsírtartalomérték és az ellenőrzések során mért érték különbsége a mérési bizonytalanságot is beleértve +/- 0,15 százalék lehet. A kakaós tej előállítása során színezék hozzáadása nem megengedett.

Kulcsfontosságú a jelölés

Tesztünkhöz ezúttal is szakértőt hívtunk. Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezetője elöljáróban megjegyezte:

a termékek alapvető összetevője a tej. Az ízesített tejkészítmények esetében a késztermékben a tejhányad legalább 70 százalék kell, hogy legyen. A kakaó a tejből ízesítőanyagok, továbbá színezékek és egyéb élelmiszer-adalékanyagok hozzáadásával előállított termék. A termék előállításához – beleértve az ízesítőanyag, az adalékanyag és a technológiai segédanyag oldását is – nem használható fel hozzáadott víz és olyan egyéb összetevő, amely a tej komponenseinek helyettesítésére szolgál. A kakaós tejnél színezék nem használható! A fehérjetartalomnak el kell érni legalább 2,1 százalékot.

Tejalapú italok esetében a tejhányad 50–70 százalék közötti. Az előállításhoz savót, írót, permeátumot vagy ezek keverékeit, ízesítőanyagot, továbbá szükség szerint vizet, színezéket és egyéb élelmiszer-adalékanyagot is felhasználnak. Savó, permeátum és ezek sűrítményei felhasználhatóak. A fehérjetartalom legalább 1,5 százalék – tette hozzá a szakember.

Harcz Zoltán rámutatott: nem lehet elégszer hangsúlyozni a jelölés fontosságát. E szerint:

az ízesített tejkészítmények megnevezésében szerepelhet a tej szó (Kakaós tej), a másik kategória esetében nem (Kakaós ital).

a termék megnevezésében fel kell tüntetni a hőkezelésre utaló kifejezéseket (ESL vagy UHT), illetve például a zsírfokozatot.

Lássuk a tehenet!

Terméktesztünk során szokás szerint a kiskereskedelmi forgalomban mindenki által könnyen elérhető kakaós tejeket vettük górcső alá. Igyekeztünk a klasszikus kakaókat előtérbe helyezni, egy-két „extra” kivételtől eltekintve kizárólag olyan termékeket gyűjtöttünk, melyeken szerepelt a megnevezés. Összesen 14 terméket teszteltünk illat, íz, valamint állag alapján. Mind a három kategóriában 1-től 10-es skálán értékeltünk, a maximális pontszám így 30 lehetett. Bár tesztünk és annak végeredménye is szubjektív alapokon nyugszik, a minél objektívebb kép megalkotása érdekében vakteszt során pontoztunk.

Elsőként az Auchan sajátmárkás kakaója tündökölt előttünk barnaságában. Az illata kissé vizes benyomást keltett, ami nem feltétlenül jelent rosszat. Hiszen van, aki épp ezt keresi egy kakaós tejben, míg más karakteresebb, sűrűbb élményre számít. Ez a szubjektív alapokon nyugvó különbség kóstolóinkból is vegyes pontszámokat váltott ki. Összességében egy kellemesen lágy, édes, „semmi extra” kakaót kaptunk kezdésként. (Átlag-összpontszám: 15,5)

A Milli kakaója volt a következő jelentkező. Az előzőhöz képest látszólag sűrűbb folyadékkal volt dolgunk. A tartalmasabbnak ígérkező illatot klasszikus kakaóíz kísérte. Édes, de nem tolakodóan, „van benne kraft”. (Átlag-összpontszám: 19,75)

A Milbona proteinnel dúsított csokoládés itala volt a következő, ami nem klasszikus kakaós tejként az egyik kakukktojást jelentette. Erőteljes illattal jelezte felénk, hogy megérkezett. Sűrűbb állagot kaptunk, mondhatni kicsit tömény volt, ami sokak tetszését elnyerte. „Jó értelemben véve, van benne anyag rendesen” – hangzott el. Talán a protein miatt, de némi utóíz kísérte, ám a jó pontszámokat ez sem söpörte félre, volt aki kilences osztályzattal jutalmazta az ízt. (Átlag-összpontszám: 21,75)

Az Aldi sajátmárkás Milsani kakaója jött a sorban, ami kevésbé intenzív illattal folydogált poharunkban. Kicsit ízetlenebbnek éreztük az előzőekhez képest, ám lehet, hogy csak az előző termék töménysége beszélt belőlünk. Összességében egy könnyedebb, klasszikus kakaó kaptunk. (Átlag-összpontszám: 15,5)

A Münsterland classico kakaója volt a következő próbázó. Jó érzéssel eltöltő illatot kölcsönözött, ami alapján sűrűbb kakaóra számítottunk, ám végül könnyedebb nedűt kaptunk. Édes ízét némi keserű utóíz vegyítette. (Átlag-összpontszám: 20,25)

Elérkeztünk a Mizo kakaóhoz, melytől klasszikus, gyerekkori emlékeket idéző „old school” illatot kaptunk. Finom, ám megosztotta kóstolóinkat. Volt, aki úgy érezte, tömény cukrot iszik egy kis kakaóval leöntve, míg másokat épp az édes ízélmény ragadott meg. (Átlag-összpontszám: 21)

Egy újabb ismert márka, a Pöttyös jött a sorba, amely dark kakaójával kelt versenyre. A sötétebb szín egyből szemetszúrt. Jó illattal találkoztunk, amit hasonlóan kellemes ízélmény követett. Hasonló beszélgetés alakul ki kollégáink körében, mint az előző terméknál. Cukorból ugyanis itt sem volt hiány, ám az édes ízt kellemes, kesernyés kakaó utóíz követte. „Este kávé helyett ideális választás lehet” – hangzott el. (Átlag-összpontszám: 21,5)

Második félidő

Némi szusszanást követően szintén klasszikus illattal, majd kicsit pikánsabb ízzel folyt elénk a Pennyben kapható Sissy kakaó. Kellemesen édes, nem tömény, ám mégis tartalmas, nagyon finom nedűt kaptunk. „Eddig ezt választanám” – hangzott el. Ám rögtön jött a kontra, ami megintcsak mutatja, mennyire szubjektív szempontok mentén alakul az ízlés. (Átlag-összpontszám: 21,5)

A Tesco sajátmárkás kakaója jött a sorban. Hozta a klasszikus illatot, és az ízt is. Könnyedebb, vizesebb termékkel találkoztunk, ami könnyen csúszott. „Alapból nem lenne rossz, csak hamar a fejembe száll a túlzott édessége” – summázta egyik kóstolónk. (Átlag-összpontszám: 15,75)

Az Alföldi Tej által gyártott Mesés kakaó következett. „Ez büdös” – bökte ki valaki. Ez volt tehát az első termék, amikor nem jóféle kakaóillatot kaptunk. Mintha kellemetlen mellékillata lett volna. Az íze sem győzött meg minket, kissé romlott hatású, fémes élményben volt részünk. Talán mentségére szólhat, hogy gyermekeknek készült termékről van szó, így könnyen lehet, hogy az ő ízlésükre alakították ki az ízvilágot. Akinek van gyereke, tesztelje le! (Átlag-összpontszám: 12,5)

A Naszálytej Tarka kakaójával léptünk be a hajrába. A bíztató látványt, itt is egy kis mellékillatt törte le. Hasonló élményünk volt az ízénél is: nem volt rossz, de volt egy kis utóíze. „Ránézésre jobbra számítottam” – érkezett egy összefoglaló. (Átlag-összpontszám: 15)

Bár nem klasszikus kakaó, de az ismert Müllermilch nélkül nehéz elképzelni kakaóstej-tesztet. Pláne, hogy laikusként sokan kakaóitalként hivatkoznak rá. A kakukktojás mivoltot itt egyből észlelték kóstolóink, volt aki egyből felismerte a terméket a jellegzetes illat alapján. Már az illata is csokis volt, édes és finom, de nem klasszikus kakaóízt kaptunk. Volt olyan kollégánk aki hiányolta is. „Meginnám, de nem erre számítottam” – mondta. (Átlag-összpontszám: 20,5)

Hamar visszatértünk a klasszikus, jellegzetes kakaóillathoz, amiről a Lidlben kapható Pilos kakaó gondoskodott. Jól eltalált állagú, klasszikusan édes kakaós tejet kaptunk, némi utóízzel. „Bejött” – érkezett egy egyszavas értékelés. (Átlag-összpontszám: 21,75)

Végül, de nem utolsósorban, egy újabb csavart vittünk a történetbe. Visszatért a Mizo, ám ezúttal hozzáadott cukor nélküli változatban. Ám mégis egy klasszikus illatot, és egy eléggé, sőt már-már durván édes ízt kaptunk. A hozzáadott cukor nélkül is édes ízt nagyban elősegítette, hogy az ital laktózmentes tejből készült, ami alapból édesebb ízt kölcsönöz. (Átlag-összpontszám: 18,5)

Az ízélmények közötti nagyon nagy hasonlóságot jól szemlélteti a végeredmény. Az Index nagy kakaóstej-tesztjének élmezőnye az alábbiak szerint fest:

Milbona protein csokoládés itala, illetve a Lidl Pilos kakaója (Átlag-összpontszám: 21,75) A Penny Sissy kakaója, illetve a Pöttyös dark kakaó (Átlag-összpontszám: 21,5) Mizo kakaó (Átlag-összpontszám: 21) Müllermilch (Átlag-összpontszám: 20,5) Münsterland classico kakao (Átlag-összpontszám: 20,25)

