A Moody's Ratings nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban jelentette be a döntést, amellyel megerősítette az EU „Aaa” osztályzatát – adta hírül az MTI. Indoklásában kiemelte, hogy az elsőrendű besorolású tagállamok erőteljes pénzügyi és politikai támogatásban részesítik az EU-t.

A hitelminősítő a múlt héten rontotta negatívra Franciaország – a második legnagyobb euróövezeti gazdaság – elsőrendű „Aa2” szuverén államadós-besorolásának kilátását.

A cég a döntés indoklásában kiemelte, hogy egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a francia kormány nem hajtja végre a vártnál tartósan magasabb költségvetési hiányok kialakulásának és az adósságtűrő képesség romlásának megakadályozásához szükséges intézkedéseket.

Az Európai Unió besorolása és az osztályzat stabil kilátása azonban ennek ellenére sem változott, sőt a hitelminősítő indoklása szerint az EU „Aaa” osztályzata valószínűleg annak is ellenállna, ha a francia államadós-besorolást a cég „Aa3”-ra minősítené vissza.

Az unió „Aaa” besorolása bizonyos fokig ellenállóképes a jó adósosztályzattal ellátott nagy tagállamok esetleges leminősítésével szemben is abban az esetben, ha egy ilyen leminősítési döntés egyetlen nagy tagállamra korlátozódik – fogalmaz a megerősítési döntéshez fűzött elemzésében a Moody's.

Az Európai Unió „Aaa” besorolásának és az osztályzat stabil kilátásának péntek éjjeli megerősítéséhez fűzött elemzésében a Moody's hangsúlyozta, hogy várakozása szerint továbbra is fennmarad az EU pénzügyi műveleteit és irányítását alátámasztó erőteljes jogi és intézményi keretrendszer. A stabil kilátás mindemellett azt a várakozást is tükrözi, hogy az EU ezentúl is versenyképes kamatok mellett tud hozzáférni igen nagy mennyiségű finanszírozáshoz, és sikerül a továbbiakban is kordában tartani azokat a kockázatokat, amelyek az Ukrajnával és egyéb rizikóforrásokkal szembeni megnövekedett pénzügyi kitettségekből hárulnak az Európai Unió költségvetésére – áll a Moody's elemzésében.

Az idén egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings is megerősítette változatlan stabil kilátással az Európai Unió lehetséges legjobb – e cég módszertanában „AAA”-val jelölt – hosszú távú besorolását. A Fitch szintén azzal a véleményével indokolta a döntést, hogy az uniós tagországok erőteljesen elkötelezettek az EU pénzügyi támogatása mellett.

Befektetésre ajánlják Magyarországot

A Standard and Poor's Global Ratings a múlt hét pénteken megerősítette a devizában és a helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, BBB mínusz/A-3 szintű besorolását.

A nemzetközi hitelminősítő emellett érvényben hagyta a minősítés stabil kilátását is.

A magyar szuverén osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is a befektetési kategóriában, de az S&P osztályzatánál eggyel jobb fokozaton tartja nyilván.

A Nemzetgazdasági Minisztérium akkor közleményben reagált a döntésre, emlékeztetve arra, hogy a három legjelentősebb hitelminősítő jelentései egyaránt nagyfokú bizalmat tükröznek Magyarország Iránt. Mint írják, ennek hátterében a magyar gazdaság stabilitása és válságállósága húzódik meg. A magyar gazdasági növekedés az uniós átlag feletti, megelőzi többek közt a belga, a francia, az olasz, a holland, a román, a lett vagy éppen a német gazdaság teljesítményét.