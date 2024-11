A BYD eladása és bevétele is nagyot nőtt 2024 harmadik negyedévében, ráadásul a vállalat felpörgette a termelést és a munkaerő-toborzást is. A harmadik negyedév bevételei éves szinten 24 százalékkal növekedtek, így a BYD negyedéves bevételeket tekintve most először legyőzte a Teslát is.