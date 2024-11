Rég nem látott mértékben verték hitelbe magukat a magyarok

Utoljára négy és fél éve, a koronavírus-járvány idején kényszerültek annyi folyószámlahitelt felvenni a megszorult bankszámlás ügyfelek, mint idén szeptemberben, de az új lakáshitelek összege is rekordot dönthet idén.

Hiába drágultak az elmúlt hónapokban, az új lakáshitelek összege így is rekordot dönthet idén, amiben a lakásárak drágulása is szerepet játszik. Az elemzés szerint a rekordmértékű hitelfelvételek egyik oka az iskolakezdés lehetett, ami megdobta az áruhiteleket és személyi kölcsönöket is – közölte A Bank360.hu.

Mint írták, szeptemberben több hiteltípusnál is élénk volt a kereslet, miközben a betétek nem gyarapodtak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint szeptemberben a betétek mennyisége csak a forint gyengülésének köszönhetően nőtt kismértékben 12 915,7 milliárd forintra, a hiteleké viszont az új kölcsönök miatt emelkedett 10 824,2 milliárd forintos új történelmi csúcsra. Jóformán minden fontos lakossági hitel iránt élénk maradt a kereslet.

Az iskolakezdés megdobta a hiteleket

A folyószámlahitelek összege 267,1 milliárd forintra nőtt, utoljára ennél nagyobb mínuszban 2020 márciusában voltak a háztartások bankszámlái, amikor a Covid-járvány miatt automatikus moratóriumot rendeltek el minden hitelre. A szerződéses összeg is tovább emelkedett 325,9 milliárd forintra, ami nyolcéves rekord. A jelek szerint több háztartás is igényelhetett folyószámlahitelt szeptemberben, vagy kérhette a hitelkeret növelését a banktól, dacára annak, hogy az ilyen hitelek drágák, az átlagos kamatuk meghaladja a 21,5 százalékot.

Áruhitelből is több fogyott szeptemberben, mint az év többi hónapjában. Több mint 16 ezren vettek fel áruhitelt a kilencedik hónapban, 22 százalékkal többen, mint 2023-ban ilyenkor. Áruhitelt jellemzően bútorok, műszaki cikkek, esetleg sporteszközök, például kerékpár vásárlására használnak a háztartások, ezekre pedig szükség lehet az iskolakezdés idején.

Az elemzők arra következtetnek, hogy sokan kihasználhatták a 0 százalékos THM-es akciókat is, mert szeptemberben az átlagos THM-ek ennél a hiteltípusnál nagymértékben csökkentek.

Személyi kölcsönből is többet veszünk fel

Az új személyi kölcsönök összege megközelítette a 76,5 milliárd forintot, a hónap folyamán 27,2 ezer szerződést kötöttek. Az idei első kilenc hónapban összesen több mint 600 milliárd forintnyi személyikölcsön-szerződést írtak alá a hazai hitelintézeteknél, ez 54 százalékkal haladja meg a tavalyit. A szerződések száma szeptember végéig megközelítette a 230 ezret, ez 24 százalékkal több a 2023-asnál. Az átlagos hitelösszeg a tavalyi 2,1 millió forintról 2,6 millió forint fölé emelkedett.

Az év eleji szigorítások óta stabil a kereslet a babaváró hitelek iránt. Szeptemberben 19,75 milliárd forintnyit vettek fel a támogatott kölcsönből a fiatal házaspárok, összesen 1810 szerződés született. Ezek az adatok hasonlóan alakultak az év egészében, havonta nagyjából 1800–2000 közötti házaspár vett fel babaváró hitelt, a folyósított összeg pedig 20-22 milliárd forint körül volt. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy szinte mindenki a maximális 11 millió forintos kölcsönt veszi fel.

A lakáshitelek még ennél is jobban mennek a tavalyi megfeneklés után. Szeptemberben 114 milliárd forintnyi jelzáloghitel-szerződés született a bankoknál, összesen 5943 ügyfél vett fel ilyen kölcsönt. A lakáspiac várható robbanásáról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.