Folytatódik a bankok bejelentése a jelentős lakossági díjemelésről a jövő évtől kezdve. Erre a pénzügyi tranzakciós illeték másfélszeres emelése miatt kerül sor. A jövő év első felében két díjemeléssel is találkozhatnak majd a lakossági ügyfelek, méghozzá minden banknál.

A magyar kormány 2024. augusztus 1-től

a készpénzmozgást nem igénylő pénzügyi műveletekre vonatkozóan 0,3 százalék, maximum 10 000 forintról 0,45 százalék, maximum 20 000 forintra,

a készpénzt érintő műveletekre vonatkozóan 0,6 százalékról 0,9 százalékra

emelte a pénzügyi tranzakciós illeték mértékét az extraprofitadókról szóló 197/2022. (VI. 4.) kormányrendelet értelmében.

A változás lényege, hogy ez az állami elvonás a másfélszeresére emelkedett, a felső határa pedig a duplájára – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az illetéket a banknak kell megfizetnie, de a jogszabály értelmében a lakossági ügyfelekre 2025. január 1-től átháríthatja azt. Eddig az OTP Bank jelentett be ilyen változást, most pedig a K&H Bank.

Mi változik januártól?

Gergely Péter szerint fontos különbséget tenni az évente egyszer, általában tavasszal megszokott inflációs banki díjemelések és a mostani változás között. Az illeték miatti jelentős díjemelések ugyanis teljesen függetlenek az inflációtól, így

a jövő év első felében két díjemeléssel is találkozhatnak majd a lakossági ügyfelek, méghozzá minden banknál.

Az illetékemelés minden egyes eseti, rendszeres átutalást, csoportos beszedést és bankfióki vagy bankkártyás készpénzfelvételt terhel a K&H Banknál is, mind a belföldi, mind pedig a külföldi tranzakciók esetében.

Például 100 ezer forint átutalása 300 forint helyett 450 forintos díjat jelent az illetékemelés miatt, amihez még hozzájön a bank saját díja is. Készpénzfelvételnél 100 ezer forint esetében 600 forint helyett 900 forintos díj fizetendő az illetékemelés miatt, majd a bank saját díja még ezen felül terhelődik. (A bank saját díja januártól nem változik.)

Egy jó hír is kíséri az illetékemelést

A jogszabály változása alapján a banknak 2024. augusztus 1. óta nem kell kifizetnie az átutalási tranzakciók esetében – tranzakciónként – az első 50 ezer forintra eső díjat. Ez az összeghatár korábban 20 000 forint volt.

Ezt a kedvezményt kevés bank adja tovább az ügyfelének. A K&H Bank viszont igen. Ez azt jelenti, hogy az 50 ezer forint alatti lakossági átutalások esetén – illetve e fölött az 50 ezer forintra eső összegre – nem kell megfizetni a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat.

Eddig az OTP jelentett emelést

A 2024. augusztus 1-től érvényes pénzügyi tranzakciós illetékemelés a vállalkozók esetében – ahol nem volt rá áthárítási moratórium – 37 nap alatt söpört végig a bankszektoron.

A lakosság felé 2025. január 1-től lehetséges az illetékemelés áthárítása.

Eddig az alábbi bankok lakossági illetékemelési áthárítása jelent meg, a többi bank bejelentése rövid időn belül várható:

OTP Bank: 2025. január 1.

K&H Bank: 2025. január 6.

Meg lehet-e úszni az illetékemelést?

A jogszabály nagyon kevés kivételt enged az illetékfizetési teher alól, ilyen például a saját névre szóló bankszámlák közötti átutalás. Mégis van néhány speciális eset, amivel érdemes élni. A most ismertetendő megoldások minden banknál alkalmazhatók, így számos ügyfél tud élni ezekkel a lehetőségekkel.

A lakossági átutalások területén a QR-kódos beolvasással indított pénzküldés teljesen illetékmentes és minden banki díj nélkül terhelődik.

Ezt a módszert jelenleg kereskedőknél, bankkártyás vásárlás alternatívájaként használhatják az ügyfelek, de ezek száma még elég kevés.

A beérkezett fizetési kérelemre indított átutalás is illetékmentes és ingyenes. A fizetési kérelem elküldése ugyan törvényileg már nem ingyenes, de a legtöbb banknál jelenleg akciósan még ez is ingyenes, és az akció után is a legtöbb banknál olcsóbb lesz, mint az eseti átutalás díja.

A QR-kódos fizetés és a fizetési kérelemre indított fizetés teljes díjmentességéről jogszabály rendelkezik.

A bankkártyás vásárlásnál nem változnak az illeték szabályai, így a bankkártyás fizetés teljesen ingyenes marad továbbra is, az illetékemeléstől függetlenül.

A készpénzfelvételnél továbbra sem terheli illeték a törvényi ingyenes készpénzfelvételt, mely – egy díjmentes banki nyilatkozat leadása után – havonta legfeljebb 2, összesen legfeljebb havi 150 ezer forint készpénz felvételét teszi lehetővé a lakossági ügyfelek számára, bármely magyarországi forint kiadású ATM-ből. Ez a lehetőség 2025. január 1-től a hazai postahivatalokra is kiterjed, de a jelenleg érvényes szabályozás alapján a keret összege nem változik, ahogy a havi 2 alkalom sem.