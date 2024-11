A kormány jogszabályt módosítana, változhat a palackvisszaváltás díja

A kormány módosítaná a többutas palackok visszaváltási díját, mivel a jelenlegi szabályozás számos konfliktust okozott már. A legtöbb visszaváltható palack azonban nem ilyen, hanem úgynevezett egyutas, amelynél továbbra is marad a korábban jogszabályban rögzített 50 forintos díj.

Több termék esetében is változhat a palackok visszaváltási díja a jövőben egy Orbán Viktor miniszterelnök nevével ellátott kormányrendelet tervezete szerint, amelyet szerdán bocsátott társadalmi egyeztetésre az Energiaügyi Minisztérium – írja a G7.

A változtatásokra „gyakorlati észrevételek alapján” van szükség a gyártók és a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási (Mohu) Zrt. észrevételei alapján.

A jogszabálytervezet szerint a felhasználókat közvetlenül csupán egy intézkedés érintené:

a jövőben a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék díja csak kerekítés alkalmazása nélkül készpénzben kifizethető, egész számmal meghatározott forintösszeg lehetne.

A díjváltoztatás csak a többutas palackokat érinti, amelyeket nem bezúznak, hanem visszajuttatnak az italgyártókhoz és tisztítás után újratöltik őket. Ilyenek vannak például a kis űrtartalmú üveges üdítők között. Ezeknek a jelölése is más: a díj nem egy körbe, hanem egy palackba írva szerepel a terméken. A többutas termékeknél eddig is a gyártó határozhatta meg a díjat, ami gyakran el is tért az 50 forinttól.

A lap szerint előfordult, hogy a gyártók bruttó értékként forintban nem egész értékű díjat határoztak meg, ami a kifizetésnél okozhatott konfliktusokat. Arra is volt példa, hogy a hasonló termékeket nem vették vissza egyesével az üzletek. A módosítással ezt a helyzetet próbálja megoldani a kormány.

A legtöbb visszaváltható palack azonban nem ilyen, hanem úgynevezett egyutas, ezeknél marad a korábban is jogszabályban rögzített 50 forintos díj.