Röpködnek a milliárdok, több támogatást is átcsoportosít a kormány

A kormány több támogatás átcsoportosítását jelentette be a szerdai Magyar Közlönyben. Ingatlanberuházás, személyi és dologi kiadások, valamint úthálózat fejlesztése is a listára került. Minisztériumok, egyetemek, a büntetés-végrehajtás és az Országos Vérellátó Szolgálat is részesült az állam többlettámogatásából.